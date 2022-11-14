13:00 (мск), источник: Новости Mail.ru
В зоопарке Нью-Йорка родились азиатские слоны-близнецы
Суммарный вес малышей составил более 200 килограммов.
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В Зоопарке Розамонд Гиффорд (Нью-Йорк, США) родились близнецы азиатских слонов, сообщает CNN. В пресс-релизе сотрудники признались, что очень переживали за малышей. Дело в том, что вероятность рождения близнецов — менее 1%, а процент их выживаемости еще ниже.
Слонята здоровы и уже гуляют по вольеру в сопровождении родителей, Мали и Дока. Их вес при рождении составил 220 и 237 фунтов (99,79 и 107,5 килограммов) соответственно. Рождение сразу двух малышей было столь неожиданным, что сотрудникам парка пришлось найти смесь, заменяющую молоко, чтобы оба слоненка оставались сытыми и здоровыми без вреда для слонихи Мали.
По данным Всемирного фонда дикой природы, азиатские слоны находятся под угрозой исчезновения. Популяция этого вида сократилась в основном из-за фрагментации среды обитания, конфликтов с людьми и другими слонами, браконьерства или болезней. Предыдущие дети Мали и Дока умерли от эндотелиотропного вируса герпеса слонов.
Согласно сообщению, зоопарк не только поможет увеличить популяцию исчезающих видов, но и надеется, что рождение близнецов поспособствует созданию вакцины от вируса. Сейчас плаценту молодой мамы изучают в Университете Бейлора.
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Олеся Маевская