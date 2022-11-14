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14:48 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые выяснили, что у крыс есть чувство ритма и музыкальный слух

Грызунам давали послушать Леди Гагу, Queen, Maroon 5, Майкла Джексона и сонату Моцарта.

Источник: Oxana Golubets/CC0

Сотрудники Токийского университета опубликовали исследование в журнале Science Advances, в котором доказали, что серые крысы способны синхронизировать свои движения с ритмом музыки, особенно если ее темп составляет 120−140 четвертных нот в минуту. Стоит отметить, что людям проще всего синхронизировать движения с музыкой такого же темпа.

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Исследователи предполагают, что это врожденная способность, воздействующая на эмоциональное и когнитивное состояния. Следовательно, она является «полезной» для вида — в противном случае у кодирующих ее генов был велик шанс исчезнуть в ходе естественного отбора.

Дальнейшие исследования музыкальных и танцевальных способностей животных позволит заглянуть в истоки происхождения человеческой музыки. А также лучше понять, как работает человеческий мозг, как он обрабатывает звуковую информацию и синхронизирует ее с двигательной активностью, добиваясь плавных и гармоничных движений в танце.

Недавно ученые обнаружили сходство между тем, как певчие птицы и люди сочиняют музыку.

Олеся Маевская

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