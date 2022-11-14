15:48 (мск), источник: РБК Life
Да здравствует король? Почему британцам не нравится Карл III
В день рождения короля Великобритании рассказываем о претензиях подданных.
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14 ноября день рождения отмечает Его Величество король Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Карл III. Для 74-летнего монарха это первый личный праздник на троне, в статусе наследника он находился 70 лет.
За пять дней до этого, во время визита в Йорк на церемонию открытия первой скульптуры Елизаветы II, короля и королеву-консорт Камиллу забросали яйцами. Мужчина, устроивший выходку, кричал: «Эта страна была построена на крови рабов». Событие попало в заголовки мировой прессы из-за своей исключительности: с таким проявлением неуважения британская королевская семья не сталкивалась уже очень давно, по меньшей мере с 1986 года. Тогда Елизавету II и ее мужа, принца Филиппа, прибывших в Новую Зеландию, забросали яйцами женщины, протестовавшие против договора между Великобританией и новозеландскими племенами маори, заключенного в 1840 году.
Но лично Карл III и Камилла с подобным приемом сталкивались и ранее. В сентябре, менее чем через две недели после его восхождения на трон, их освистали протестующие-антимонархисты в Уэльсе во время визита монархов в Кардиффский замок. Бунтари держали плакаты с лозунгами «Отменить монархию» и «Демократия сейчас» и кричали «Боже, храни людей» (вместо устойчивой фразы «Боже, храни короля»).
Впрочем, протестующие считают, что дело не только в требованиях сменить форму правления. Грэм Смит, исполнительный директор антимонархического движения «Республика», в разговоре с Newsweek подчеркнул, что отношение к королевской семье изменилось именно после смерти Елизаветы II 8 сентября: «Я думаю, маловероятно, что кто-то [из британцев] бросил бы яйцо в королеву. С Карлом все совершенно иначе».
Так почему же поданные недолюбливают своего нового короля?
Экс-супруга принца Чарльза, который после смерти матери стал королем Карлом III, принцесса Диана была едва ли не самым популярным в народе членом королевской семьи. И простить отношение тогда еще наследника престола Чарльза к ней многие до сих пор не могут. Согласно королевским биографам, роман монарха с его нынешней супругой Камиллой Паркер-Боулз начался еще в 1986 году — за десять лет до официального развода с Дианой. Сама леди Ди рассказала об изменах мужа в 1995 году: «Что ж, в этом браке нас было трое. Поэтому было тесновато».
Подробности личной жизни королевской семьи в конце 1980-х — начале 1990-х освещались в британских таблоидах так, как никогда прежде. В 1993 году британская пресса опубликовала полную стенограмму частной беседы между принцем Чарльзом и Камиллой Паркер-Боулз. Разговор был в высшей степени интимным: женатый наследник престола говорил своей любовнице, что хотел бы «жить внутри ее брюк». Из-за других более пикантных деталей возникший скандал в итоге получил название «Тампонгейт».
Были слухи и о других интрижках будущего короля. В октябре 1993 года принцесса Диана писала другу, что подозревает своего мужа в связи с Тигги Легге-Бурк, няней их сыновей. Более того, она не исключала, что принц Уэльский хотел ее смерти ради женитьбы на няне. В 1995 году Диана более конкретно описала свои подозрения: «Этот этап в моей жизни самый опасный — мой муж планирует “аварию” в моей машине, отказ тормозов и серьезную травму головы, чтобы расчистить путь для женитьбы на Тигги. Камилла — не что иное, как приманка, так что мы все используемся этим мужчиной во всех смыслах этого слова».
В 1997-м принцесса разбилась в автокатастрофе в Париже вместе со своим новым возлюбленным, миллиардером Доди аль-Файедом.
Столь точное описание обстоятельств будущей гибели не могло не вызвать волну подозрений в отношении Чарльза. Мохаммед аль-Файед, отец Доди, был сторонником теории виновности нынешнего короля. На суде в 2008 году он публично озвучил обвинения: «Он участвовал [в] этом. Определенно, и я уверен, что он знал, что произойдет, потому что он хотел бы жениться на своей Камилле. И вот что произошло. Они прикончили ее. Ее убили. И теперь он счастлив». Файед много раз повторял, что верит в убийство Дианы на 100%.
Подтвердить эти обвинения так никому и не удалось, и они навсегда остались в числе конспирологических теорий о смерти принцессы, оставив, однако, отпечаток на репутации Карла III.
В истории с неудачной женитьбой на Диане хорошо видна еще одна черта биографии Карла III: он всегда оставался в тени женщин. В скандале с Камиллой пресса часто описывала принца Чарльза как марионетку, человека, не способного противостоять напористой возлюбленной.
Биографы королевской семьи отмечали, что слабость Чарльза в частности была одной из причин его непростых отношений с отцом, принцем Филиппом. «Проблема в том, что принц Уэльский по сути своей слабый человек, и именно это раздражало герцога Эдинбургского на протяжении многих лет, — писала Пенни Джунор, — Он хотел сына по своему образу и подобию — жесткого, резкого, прямолинейного, бесстрастного мужчину. Но эти качества обошли стороной его первого сына».
На фоне своей матери, ставшей при жизни каноничным образом британского монарха, принц Чарльз находился в тени. Британцы запомнили его как вечного наследника. Это отразилось в многочисленных анекдотах в традиционном британском стиле. Например: «Королева и принц Чарльз наслаждаются чаем. Вдруг раздается стук в дверь. Королева открывает, а на пороге стоит Смерть. Она оборачивается и кричит: “Эй, Чарльз! Это к тебе”».
А когда Чарльз заразился коронавирусом, британцы начали шутить, что принц наконец-то «получил корону».
В долгом ожидании трона принц Чарльз успел состариться. Он стал самым пожилым монархом Великобритании на момент восхождения на трон в свои 73 года. Если новый король будет таким же долгожителем, как и его мать, это значит, что молодого монарха, который смог бы «обновить» имидж королевской семьи, Британия увидит не скоро. Подданные даже высказывали идею «проскочить поколение» и короновать внука Елизаветы II, принца Уильяма. Как показал опрос компании YouGov, в мае 2022 года за его коронацию выступали 38% британцев (против 34% поддерживающих Чарльза).
Историк королевской семьи Роберт Лейси отмечал, что эта идея стала популярной после визитов членов королевской семьи в Канаду. В 2009 году, когда туда приехали Чарльз и Камилла, толпа их освистала. Но всего два года спустя, во время визита Уильяма и Кейт Миддлтон, канадцы радостно встретили высокопоставленных британских гостей. «С тех пор циркулирует идея о том, что Чарльз станет временным королем или что корона перескочит через поколение», — говорил Лейси.
Карл III признает, что его наследник более популярен в глазах народа, но отказываться от короны не будет, уверены его биографы и историки королевской семьи. «Чарльзу очень обидно и тяжело видеть, что все внимание достается его сыну, его хорошенькой жене и их милым детям. Чарльз и Камилла — бабушка и дедушка. Они не могут конкурировать с ними. Я уверена, что он действительно гордится Уильямом. Но он также пока не хочет, чтобы его списывали со счетов», — констатировала в 2021 году Пенни Джунор.
Помимо личности Карла III, есть еще одна важная причина, по которой король Великобритании уже не так популярен. Со смертью Елизаветы II в историю ушла эпоха «респектабельной монархии», символом которой она была. Личная популярность королевы поддерживала идею монархической формы правления на плаву, но в Великобритании есть сторонники отказа от этой древней традиции.
Еще один опрос YouGov, проведенный в 2021 году, показал, что 24% британцев в принципе предпочли бы, чтобы история монархии в королевстве закончилась после смерти Елизаветы II. Особенно популярна эта идея среди молодежи: 41% людей в возрасте от 18 до 24 лет склоняются к тому, что страна должна перейти к республиканской форме правления, и только 31% молодых респондентов по-прежнему хотят видеть во главе страны короля или королеву. В 2019 году эти цифры были меньше: против монархии высказывалось 19% всех опрошенных.
Причин для отказа от монархии несколько, помимо архаичности. Одна из наиболее значимых — финансовая. В год Великобритания выделяет на содержание королевского дома десятки миллионов фунтов стерлингов. Семья финансируется за счет как дохода от владений короны (монарх — крупнейший землевладелец Великобритании), так и субсидий от правительства. Например, в 2019 году королевская семья получила из бюджета более £80 млн (около $100 млн по тогдашнему курсу). Львиная часть средств ушла на ремонт Букингемского дворца — лондонской резиденции монархов.
Впрочем, стоимость короны для Великобритании — вопрос неоднозначный. Монархия — бренд Соединенного Королевства, поддерживающий туризм, производство сувениров, медиа и многие другие отрасли экономики. По подсчетам Brand Finance, одна лишь свадьба принца Гарри и Меган Маркл принесла британской экономике £1 млрд в 2018 году. Та же компания предположила, что благодаря интересу публики к королевской семье национальный продукт Великобритании ежегодно прирастает на £1,5 млрд. Для британской страны это не такая большая сумма, но она с лихвой перекрывает траты на содержание Букингемского дворца.
В целом, ответ на вопрос о том, есть ли у монархии в Великобритании будущее или же оно потеряно после смерти сверхпопулярной Елизаветы II, должно дать правление новоиспеченного короля. Пока что биография принца Чарльза играет против Карла III, и получится ли у него реанимировать доверие британцев — покажет время.