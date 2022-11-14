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17:58 (мск), источник: Новости Mail.ru

В США снесли исторический отель, в котором выступали The Beatles

Еще в 2017 году здание было признано аварийным.

Отель Deauville Beach Resort в Майами-Бич, в котором останавливались известные исторические личности, был уничтожен контролируемым взрывом, пишет Daily Mail. 17-этажное здание пришло в негодность после того, как в нем случился крупный пожар, а также после урагана «Ирма», обрушившегося на Майами в 2017 году.

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Отель был построен в 1957 году. Бывший президент США Джон Кеннеди выступал там на съезде молодых демократов в 1961 году, а три года спустя там пели The Beatles. Так же в разное время там выступали Фрэнк Синатра, Том Джонс и Сэмми Дэвис-младший.

Владелец Miami Dolphins Стивен Росс, миллиардер-застройщик из Нью-Йорка, хотел купить недвижимость, снести ее и построить на этом месте отель, но пока так и не осуществил свою задумку. Городские власти говорят, что у бизнесмена все еще есть шанс реализовать свой план.

Ранее в результате контролируемого взрыва в Шотландии снесли самую высокую башню в стране. Это была 182-метровая труба угольной электростанции.

Олеся Маевская

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