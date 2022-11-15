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15:45 (мск), источник: © РИА Новости

Орейро сыграет в российском фильме «Письмо Деду Морозу»

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Певица Наталия Орейро сыграет в фильме «Письмо Деду Морозу» киностудии имени Горького. По словам генерального продюсера Лики Бланк, это будет «большая новогодняя история».

Источник: РИА "Новости"

«Проанализировав все, что делала киностудия, мы поняли, что главные хиты, кроме детско-юношеских — это праздничное новогоднее кино, и так родилась мысль, что хотелось бы сделать большую новогоднюю историю, которая станет культурным кодом», — сказала Бланк.

Презентация ленты состоялась в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» в рамках очной защиты национальных фильмов для детской и семейной аудитории, претендующих на финансирование Фонда кино.

Согласно презентации, сопровождающей ее выступление, команда проекта уже утверждила несколько актеров. В их числе Надежда Михалкова, Дмитрий Назаров и Наталия Орейро.

По словам режиссера фильма Кирилла Кузина, латиноамериканская певица дала свое согласие и внесла съемки в свой график.

Выход картины в прокат ожидается в 2025 году. Бланк отметила, что фильм совместит анимацию и художественную съемку. В качестве декораций используют, в частности, резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге.

В 2021 году певица принесла присягу гражданина России и вместе с сыном получила паспорт в посольстве в Буэнос-Айресе.

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