Орейро сыграет в российском фильме «Письмо Деду Морозу»

«Проанализировав все, что делала киностудия, мы поняли, что главные хиты, кроме детско-юношеских — это праздничное новогоднее кино, и так родилась мысль, что хотелось бы сделать большую новогоднюю историю, которая станет культурным кодом», — сказала Бланк.
Презентация ленты состоялась в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» в рамках очной защиты национальных фильмов для детской и семейной аудитории, претендующих на финансирование Фонда кино.
Согласно презентации, сопровождающей ее выступление, команда проекта уже утверждила несколько актеров. В их числе Надежда Михалкова, Дмитрий Назаров и Наталия Орейро.
По словам режиссера фильма Кирилла Кузина, латиноамериканская певица дала свое согласие и внесла съемки в свой график.
Выход картины в прокат ожидается в 2025 году. Бланк отметила, что фильм совместит анимацию и художественную съемку. В качестве декораций используют, в частности, резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге.
В 2021 году певица принесла присягу гражданина России и вместе с сыном получила паспорт в посольстве в Буэнос-Айресе.