11:03 (мск), источник: ТАСС Наука
В Израиле нашли древнейшие следы использования огня для приготовления пищи
На севере страны археологи обнаружили остатки рыбы, приготовленной на огне 780 тыс. лет назад.
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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 ноября. /ТАСС/. Археологи обнаружили в местечке Гешер-Бнот-Яаков на севере Израиля остатки рыбы, приготовленной на огне 780 тыс. лет назад, что почти на 600 тыс. лет опережает по возрасту предыдущую подобную находку. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Университета Тель-Авива.
«Остатки огромного карпа длиной два метра, проанализированные учеными Еврейского университета, Университета Бар-Илан, Университета Тель-Авива и Израильского института океанографических и лимнологических исследований, носят самые ранние признаки приготовления пищи доисторическими людьми 780 тыс. лет назад, что опережает имевшиеся ранее подобные данные примерно на 600 тыс. лет. В ходе тщательного анализа остатков похожей на карпа рыбы, найденной на археологических раскопках Гешер-Бнот-Яаков в Израиле, было установлено, что рыба была приготовлена примерно 780 тыс. лет назад», — говорится в заявлении.
Ученые указали, что «приготовление определяется как способность обрабатывать пищу, контролируя температуру широким спектром методов». «Вопрос о том, когда древние люди начали использовать огонь для приготовления пищи, уже более века является предметом многочисленных научных дискуссий. Переход от употребления сырой пищи к приготовленной имел драматические последствия для человеческого развития и поведения. До сих пор самые ранние свидетельства приготовления пищи датируются периодом примерно 170 тыс. лет назад», — отмечают авторы исследования.
В ходе научной работы «ученые сосредоточились на изучении зубов рыб, которые были обнаружены в большом количестве в разных археологических слоях на месте раскопок». «Изучая структуру кристаллов, образующих эмаль зубов, размер которых увеличивается под тепловым воздействием, исследователи смогли доказать, что рыба, пойманная в древнем озере Хула, примыкающем к этому участку, подвергалась воздействию температур, подходящих для приготовления пищи», — прокомментировали ход исследования в Университете Тель-Авива.
«Употребление приготовленной пищи понижает количество необходимой для ее расщепления и переваривания энергии, что позволяет развиваться другим физическим системам. Это также приводило к изменениям в строении челюсти и черепа человека», — продолжили израильские ученые. «Это (приготовление пищи на огне — прим. ТАСС) освободило людей от ежедневной интенсивной работы по поиску и употреблению сырой пищи, предоставив им свободное время для разработки новых социальных и поведенческих систем», — добавили они. «Первобытный человек начал есть рыбу около двух миллионов лет назад, но приготовление рыбы, как показало это исследование, явилось настоящей революцией», — резюмировали израильские исследователи.
В 2012 году группе археологов под руководством Франческо Берны из Бостонского университета удалось установить, что человек впервые начал использовать огонь около одного миллиона лет назад. Это открытие ученым удалось сделать после обнаружения следов очагов в пещере Вондерверк на территории ЮАР. Считается, что жившие в ней первобытные люди ели мясо сырым, а обглоданные кости бросали в огонь, который использовался в первую очередь для защиты от холода и хищных зверей.