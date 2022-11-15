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10:29 (мск), источник: Сибирское агентство новостей

Более 72 тысяч школьников из Красноярска получат новогодние подарки

Подарки получат ученики с 1 по 4-й классы.

Сегодня, 15 ноября, глава города Красноярска Владислав Логинов в своих соцсетях ответил на вопрос от родителей и учителей: «Будут ли в этом году новогодние подарки для учеников начальных классов?». По словам мэра, подарки, конечно же, будут. Их получит каждый ученик 1−4 класса, а также дети до 14 лет, чьи отцы отправились в зону СВО. В общей сложности сладкие подарки получат более 72 тыс красноярских детей.

«Такой подарок стал возможным благодаря поддержке Почетного гражданина Красноярска и Красноярского края Хазрета Меджидовича Совмена», — отметил Владислав Логинов. Также глава города заявил, что на Новый год в районах будут ледовые городки с ёлками, горки, пройдут новогодние утренники и школьные праздники. Состоится и ёлка главы города для учеников 4-ых классов, особо отличившихся в учёбе.

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