12:23 (мск), источник: РБК Life
Старые сандалии Стива Джобса продали на аукционе за ₽13 млн
Выручка превысила прогноз аукционного дома в четыре раза.
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На аукционе в Julien's Auctions в Калифорнии продали старые сандалии Стива Джобса. За этот лот удалось выручить рекордные $218,7 тыс., или более 13 млн руб. Эта сумма в четыре раза превысила прогноз оценщиков, который изначально установили планку в $60 тыс., сообщает телеканал KRQE.
Сами сандалии немецкого бренда Birkenstock выполнены с использованием замши. Основатель компании Apple носил эту обувь в период с 1970-х по 1980-е годы. Именно в этот период, в 1976 году, Джобс вместе с соучредителем Apple Стивом Возняком начал разработку компьютера в доме родителей в Лос-Альтос в Калифорнии.
По словам оценщиков, обувь находится в хорошем состоянии, при этом на стельке остался отпечаток ноги предпринимателя. Сообщается, что однажды Джобс выкинул эти сандалии, но его домоправитель Марк Шефф достал их из мусорного ведра и сохранил.
«На стельке из пробки и джута сохранился отпечаток ступни Стива Джобса, которая приобрела форму после многих лет использования», — говорится в сообщении аукционного дома.
В комплекте с обувью также продали NFT-фотографию ног основателя Apple. Известно, что ранее пара обуви была представлена на выставках в Милане, Германии и США.
В конце августа на аукционе в США продали машинописное письмо Стива Джобса за $478 тыс., или 27 млн руб. Оно было датировано 11 мая 1983 года и написано на фирменном бланке Apple Computer Inc. размером 22×28 см. Письмо адресовано жителю Калифорнии Л. Н. Варону. Мужчина просил автограф у программиста, но тот вежливо отказал ему. Основатель Apple поблагодарил поклонника за приятные слова в свой адрес, но объяснил, что не дает автографы.