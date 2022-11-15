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12:20 (мск), источник: ТАСС

ЦБ РФ выпускает в обращение памятные монеты, посвященные киноальманаху «Веселая карусель»

Их номинал составит 3 и 25 рублей.

Источник: ЦБ РФ

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Банк России выпускает в обращение памятную серебряную монету «Веселая карусель № 1» номиналом 3 рубля, а также две монеты из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей, одна из которых имеет цветное покрытие. Все монеты относятся к серии «Российская (советская) мультипликация», сообщается в пресс-релизе регулятора.

Все монеты посвящены мультфильму «Антошка» из первого выпуска киноальманаха «Веселая карусель», который вышел в 1969 году и стал дебютной режиссерской работой Леонида Носырева. Герой мультфильма — «рыжий-конопатый» мальчик из песни поэта Юрия Энтина и композитора Владимира Шаинского. Сейчас в коллекции киноальманаха «Веселая карусель» более 150 мультфильмов, над которыми работали почти 200 режиссеров.

На оборотной стороне монеты номиналом 3 рубля расположено цветное изображение сцены из мультфильма. Слева вверху располагается рельефная надпись: «Веселая карусель № 1».

На оборотной стороне монеты номиналом 25 рублей расположено рельефное изображение сцены из мультфильма, на монете номиналом 25 рублей с цветным покрытием — выполненная в цвете сцена. Слева вверху на монетах — рельефная надпись: «Веселая карусель № 1».

Монета номиналом 3 рубля выполнена из серебра 925 пробы, имеет диаметр 39 мм и изготовлена качеством «пруф», ее тираж составляет 7 тыс. штук. Монеты номиналом 25 рублей выполнены из недрагоценных металлов, имеют диаметр 27 мм. Тираж монеты номиналом 25 рублей составляет 850 тыс. штук, монеты с цветным покрытием — 150 тыс. штук.

Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.

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