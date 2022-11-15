Города новых регионов России представили для присвоения почетных званий

«Как вы знаете, процесс присвоения званий “Город воинской славы” был завершен в 2015 году, его удостоены 45 российских городов, а сейчас в состав России вернулись четыре региона, где во время Великой Отечественной шли тяжелейшие бои. Мужество и стойкость, проявленные здесь воинами Красной армии, сыграли в победе над нацизмом огромную роль», — сказал глава государства.
Президент обратил внимание, что в перечне городов, представленных комиссией Российской академии наук для рассмотрения, есть населенные пункты новых субъектов Федерации. Он отметил, что их заявки на получение такого статуса подчеркивают общность исторической памяти.
В Советском Союзе существовало звание «Город-герой» и сохранено в постсоветских странах. В России звание «Город воинской славы» учредили в 2006 году. Тогда его получили 40 населенных пунктов, в 2015-м к ним прибавились еще пять.