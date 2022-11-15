15:39 (мск), источник: РБК Life
Шоу «Голос» — 10 лет. Как сложилась судьба победителей всех сезонов
Чем сейчас занимаются певцы, выигравшие главный вокальный конкурс страны.
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Шоу «Голос» дебютировало на отечественном телевидении ровно десять лет назад — осенью 2012 года. Вспоминаем победителей всех десяти сезонов, а заодно рассказываем, как сложилась их карьера.
Жюри и наставниками первого сезона шоу «Голос» были Александр Градский, Дима Билан, Леонид Агутин и Пелагея. В финал конкурса вышли четыре вокалистки — по одной от каждого наставника. Подопечные Агутина и Билана Анастасия Спиридонова и Маргарита Позоян заняли третье и четвертое места соответственно. Эльмира Калимуллина из команды Пелагеи получила второе место в конкурсе, а победительницей стала Дина Гарипова.
Сразу после победы уроженка татарского Зеленодольска получила звание заслуженной артистки Республики Татарстан, а год спустя, в 2013-м, Гарипова представляла Россию на конкурсе «Евровидение-2013», где заняла пятое место. Кроме того, при поддержке Universal Music Russia в 2013 году певица выпустила сингл What if, а в 2014 году — дебютный студийный альбом «Два шага до любви».
В 2015 году Зарипова стала артисткой Музыкального театра Градского, однако продолжала гастролировать по стране с сольной программой. Позднее, в 2017-м, совместно с хором Академии популярной музыки Игоря Крутого Дина выпустила песню «Время пришло», а также стала членом жюри конкурса «Детская Новая волна».
В 2019-м певица приступила к записи сразу двух новых альбомом — на русском и татарском языках. Кроме того, в дуэте со Львом Лещенко она записала и исполнила песню «В душе молодой». А в апреле 2020 года на телеканале «Россия 1» состоялась премьера сериала «Зулейха открывает глаза» по одноименной книге Гузели Яхиной, саундтреком которого стала татарская народная песня «Ай, былбылым», исполненная Зариповой для ее альбома «Этно». Сейчас певица продолжает исполнять эстрадную и народную музыку.
Состав жюри и наставников во втором сезоне «Голоса» не менялся, однако среди финалистов были артисты уже совершенно других жанров и образов. Подопечный Билана Гела Гуралиа и участница команды Пелагеи Тина Кузнецова заняли третье и четвертое место соответственно. Эпатажная Наргиз Закирова из команды Леонида Агутина заняла второе место, а победителем вновь стал подопечный Градского — Сергей Волчков.
Уроженец Беларуси сразу после победы в голосе начал активно выступать и гастролировать не только в России, но и на родине, а также в некоторых других странах бывшего СССР. Артист также принял участие в конкурсе «Славянский базар» в Витебске.
В 2016 году у Волчкова вышли синглы «Ты далеко» и «Корабли». Год спустя в дуэте с молодой певицей Анастасией Спиридоновой он записал новую песню «Любовь».
В 2018 году Сергей выпустил еще два сингла — «Отец» и «Лишь ты одна», а также дал большой сольный концерт в Кремлевском Дворце. Сейчас исполнитель продолжает заниматься музыкой и выступать на различных площадках. Кроме того, на сайте Волчкова анонсирован его большой сольный концерт в Кремлевском Дворце в апреле 2023 года.
Третий сезон голоса стал последним, в котором состав наставников не менялся. Александра Воробьева из команды Александра Градского одержала победу в финале над подопечным Пелагеи Ярославом Дроновым, который теперь выступает под псевдонимом SHAMAN. Третье и четвертое место заняли Александр Бон и джазовая певица Мариам Мерабова из команд Билана и Агутина.
Сразу после победы в проекте Воробьева отправилась в тур по 25 городам России с остальными участниками проекта «Голос». А после этого Александр Градский предложил Воробьевой присоединиться к его открывающемуся театру. Певица приняла предложение наставника, но продолжала и сольную концертную деятельность. В частности, она экспериментировала над стилем, отбирала песни для собственного репертуара и начала работу над сольной программой. Кроме того, артистка начала самостоятельно писать музыку и выпустила сингл «Останови метель», а позднее дала два сольных концерта.
В 2019 году у певицы вышел альбом «Космос», а в 2020 и в 2021 гг. свет увидели синглы «Твори» и «Выход». Сегодня певица продолжает писать песни и выступать с концертами: месяц назад у нее вышел новый сингл «Домой», а также клип на эту песню.
В четвертом сезоне Голоса произошли первые изменения в составе жюри. Диму Билана и Леонида Агутина сменили Баста и Григорий Лепс. Подопечный последнего, поющий священнослужитель Иеромонах Фотий, и стал победителем шоу, опередив в финале Михаила Озерова из команды Градского.
Сам Фотий не раз признавался, что часть средств, которые он собирает за концерты, идет на восстановление или на строительные работы в храмах, которым требуется помощь.
В настоящее время иеромонах по-прежнему выполняет монастырские послушания и является регентом, а также управляющим хором и певчим в монастыре Свято-Пафнутьева в городе Боровск Калужской области. Вместе с тем он продолжает выступать на различных площадках, причем не только церковных. А информация о выступлениях появляется на его странице в социальных сетях.
Антонюк участвовала в голосе в команде Леонида Агутина и в финале одержала верх над подопечным Лепса Александром Панайотовым, а также над Кайратом Примбердиевым из команды Димы Билана и Сардором Милано из команды Полины Гагариной.
Сразу после победы Антонюк получила денежный приз, а также контракт со звукозаписывающей студией Universal Music Russia. В 2017 году Антонюк была включена в список пяти лучших победителей за всю историю проекта. Вместе с ней в пятерку лучших попали победители The Voice из Великобритании, Голландии, Исландии и Таиланда.
Кроме того, Дарья была претенденткой на участие в Евровидении-2017 от России, однако не прошла отбор. В 2018 году Антонюк вновь участвовала в национальном отборе конкурса «Евровидение», который в тот раз проводился в Лиссабоне. Вместе с ней в прослушивании участвовали Нюша, Елена Темникова, Александр Панайотов, группа «Ленинград» и «Хор Турецкого». Однако в Португалию отправилась Юлия Самойлова. Антонюк также участвовала в «Новой волне», где заняла 2-е место.
В 2018 и 2019 гг. певица записала два сингла «Лето» и «Причина», а также выступала на разных площадках. Кроме того, она принимала участие в проекте «Точь-в-точь». Сейчас Дарья продолжает заниматься музыкой и выступать на разных площадках.
Также Дарья закончила Школу-студию МХАТ, актерский курс Золотовицкого и Земцова, в 2019 году сотрудничала с Театром Олега Табакова, играла роль Элизы Дуллитл в мюзикле «Моя прекрасная леди».
В шестом сезоне «Голоса» вернулся так называемый «золотой состав» наставников. Селим Алахяров из команды Градского стал победителем проекта, обойдя Тимофея Копылова из команды Агутина, а также подопечных Пелагеи и Димы Билана — Ладислава Бубнар и Ян Гэ.
Алахяров сразу же после победы получил звание Заслуженного артиста Республики Дагестан, а также отправился на гастроли вместе с шоу-командой. Кроме того, его пригласили солировать в театр «Градский Холл».
Вплоть до прошлого года, Селим продолжал заниматься академической музыкой и брать учеников для индивидуальных занятий по вокалу, а также изредка гастролировал по городам. На сегодня об исполнителе почти ничего неизвестно, а его социальные сети не обновляются с середины прошлого года.
В седьмом сезоне «Голоса» состав жюри вновь кардинально изменился. Из прежних наставников был только Баста, а к нему присоединились Ани Лорак, Сергей Шнуров и Константин Меладзе. В финале Рушана Валиева из команды Шнурова и подопечный Басты Шаэн Оганесян заняли третье и четвертое место соответственно. А в борьбе за звание лучшего голоса страны Петр Захаров из команды Меладзе одержал верх над Амираном Умаевым из группы Ани Лорак.
После победы в «Голосе» Захаров заявил, что потратит выигрыш на записи песен, однако практически сразу дал несколько концертов, в том числе собрал большой «сольник» в феврале 2019 года.
Сейчас певец продолжает заниматься музыкой, выступать, а также преподает. Как исполнитель он также участвует в различных проектах на федеральном телевидении. Например, певец неоднократно выступал в вечерних программах на телеканале «Россия», а также в концертах и вечерах памяти на канале «Культура».
Кроме того, летом этого года Захаров выпустил новый сингл «Любимое кафе», который он записал в дуэте с певицей Еленой Шевченко.
Выпускник ГИТИСа Аскер Бербеков выиграл восьмой сезон «Голоса» в команде Константина Меладзе, одержав верх в финале над Антоном Токаревым — воспитанником Сергея Шнурова. Третье и четвертое место заняли подопечные Полины Гагариной и Валерия Сюткина — Ив Набиев и Арсен Мукенди.
После победы в «Голосе» уроженец города Баксан удостоился звания Заслуженного артиста Кабардино-Балкарской Республики. Вместе с тем, с гастролями и выступлениями Бербекова сразу после победы возникли сложности, поскольку он выиграл «Голос» 1 января 2020 года, а весной началась пандемия коронавируса, наложившая ограничения.
В 2021 году Бербеков совместно с Муратом Кабардоковым выпустил сингл «Плач о Хатхе Мухамматте». Сейчас Бербеков продолжает заниматься музыкой и выступать на концертах и различных музыкальных фестивалях, о чем сообщает на своих страницах в социальных сетях.
Девятый сезон «Голоса» стартовал в октябре 2020-го и завершился в самом начале 2021-го. Кресла наставников заняли Баста, Полина Гагарина, Сергей Шнуров и Валерий Сюткин. В финал вышли Василий Пасечник (команда Басты), Дмитрий Венгеров (команда Шнурова), Олег Аккуратов (команда Сюткина) и Яна Габбасова (команда Гагариной), которая, собственно, и одержала победу.
Еще до участия в «Голосе» на счету Габбасовой был один полноценный сольный альбом «Где ты», выпущенный в 2019 году, а также несколько синглов.
После «Голоса» в течение прошлого и этого года Габбасова выпустила еще несколько синглов. А в октябре Яна в дуэте с Василием Пасечником выпустила клип на песню «Боец».
В десятом сезоне «Голоса», который стартовал в октябре прошлого года, вновь вернулся золотой состав наставников, который был в первых трех сезонах телепроекта. Однако сам проект был омрачен скоропостижной смертью Александра Градского после выхода 8 эпизода сезона. Еще два выпуска были уже отсняты за несколько дней до смерти певца. После их выхода «Первый канал» принял решение довести сезон до конца, однако кресло Градского до финала осталось пустым.
Победителем 10-го сезона стал подопечный Пелагеи — молодой исполнитель из Бишкека Александр Волкодав. Он стал победителем проекта, а Алишер Каримов, Ернар Садирбаев и Элина Пан заняли второе, третье и четвертое место соответственно.
После победы Волкодав долгое время хранил молчание в социальных сетях, однако пару месяцев назад на его YouTube-канале вышел клип на новую песню «Выше облаков». А 27 октября исполнитель совместно с группой «Невзрослей» выпустил музыкальный клип под названием «Зачем».