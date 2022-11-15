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15:22 (мск), источник: Новости Mail.ru

Защитники природы заявили, что пиво вредит окружающей среде

Употребление даже одного бокала может привести к непоправимым последствиям.

Источник: РИА "Новости"

Daily Mail пишет, что употребление алкоголя наряду с мясоедением и выхлопными газами колоссально вредит природе. Даже если речь идет об одном бокале, выпитом в пабе с друзьями или на свадьбе друзей. Активисты призывают министров ввести «зеленый налог» на выпивку, чтобы снизить продажи и уменьшить ее воздействие на окружающую среду.

Неправильно утилизированные винные бутылки и пивные банки с трудом разлагаются. Не говоря о том, что их производство, упаковка и транспортировка дороги и вредны для природы. По данным Института исследований алкоголя (IAS), непривлекательная упаковка и предупреждающие знаки о вреде для здоровья могут в этом помочь.

В последней публикации IAS говорится: «Выращивание сырья для производства алкоголя вытесняет производство основных продуктов питания; при производстве требуется запредельное количество чистой воды, а выбросы парниковых газов в течение жизненного цикла продукта способствуют глобальному потеплению. Это следует учитывать, поскольку алкоголь является второстепенным продуктом, в отличие от еды и воды».

Также авторы отметили, что использование домашних винных холодильников приводит к использованию большего количества электроэнергии. Сотрудников Института тревожит и выращивание сельскохозяйственных культур для производства алкоголя, таких как ячмень, хмель и виноград.

По их словам, это «вытесняет землепользование для основных продуктов питания».

К тому же, многие производители используют пестициды, что делает землю почти непригодной для выращивания других культур и может нанести вред животным.

Недавно в голландском Харлеме обсудили запрет рекламы мяса. Это один из способов сокращения потребления мяса, обработка которого способствует климатическому кризису.

Олеся Маевская

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