16:30 (мск), источник: Вокруг Света
Марс уничтожит собственный спутник Фобос через 40 млн лет
Астрономы рассмотрели глубокие шрамы на поверхности космического тела.
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Фобос и Деймос — два спутника Марса. Фобос, в отличие от «собрата», вращается на очень близком к поверхности Марса расстоянии в 6000 километров. Орбита Фобоса представляет собой спираль, и каждые сто лет спутник приближается к Марсу примерно на два метра. Марс воздействует на Фобос своими приливными силами и, согласно расчетам, примерно через 40 с лишним миллионов лет спутник столкнется с Красной планетой.
Однако главной загадкой Фобоса является система таинственных параллельных борозд, которыми исполосована его поверхность. На Деймосе таких следов нет. Уже на протяжении более чем сорока лет планетарные геологи не могут понять, как и почему сформировались эти отметины.
В своей новой статье, опубликованной в журнале The Planetary Science Journal, группа ученых из ведущих университетов КНР и США предложила свою версию происхождения борозд на Фобосе. Авторы статьи предположили, что явление связано с растущей силой гравитации и под «канавами» на самом деле прячутся глубочайшие узкие расселины, возникающие из-за того, что Марс в буквальном смысле разрывает Фобос на части.
К таким выводам ученые пришли, смоделировав на суперкомпьютере процессы, происходящие на Фобосе в условиях сильнейшего приливного воздействия со стороны Марса. При моделировании был учтен тот факт, что поверхность Фобоса очень пориста и покрыта толстым слоем мелкодисперсной пыли.
Чтобы в такой пыли существовали устойчивые борозды, необходимо существование слоя какого-то более вязкого, стабильного вещества под ней. Этот нижний слой деформируется и растягивается под действием гравитации Марса, образуя глубокие параллельные трещины, а пыль проваливается и стекает в них, оставляя на поверхности следы в виде борозд.
Когда исследователи сымитировали эти условия на двух прямоугольных участках, представляющих 150 метров поверхности Фобоса, получившаяся картина оказалась очень похожа на ту, что можно наблюдать на поверхности реального спутника Марса. По мере приближения Фобоса к Марсу эти трещины будут становиться все глубже, пока спутник не развалится на куски и не прекратит свое существование.