16:56 (мск), источник: Новости Mail.ru
Названы 7 самых безлюдных мест на Земле
От поселка с пятью местными до арктических станций, где обитают только приезжие ученые.
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Сегодня численность населения Земли достигла восьми миллиардов. Что интересно, в мире все еще остались места, где людей практически нет. Мы составили список самых безлюдных мест на планете.
Алерт
Этот канадский поселок расположен в 800 километрах от Северного полюса. Постоянно здесь находится всего пять человек, не считая военных (около 70 человек), служащих на канадской военной базе, и сотрудников метеорологической станции. Из-за особенностей географического положения в Алерте летом солнце светит 24 часа в сутки, а зимой его не видно совсем. Чтобы добраться из поселка до ближайшей крошечной рыбацкой деревеньки, придется преодолеть путь в 2100 километров.
Остров Питкэрн
Единственная британская колония в южной части Тихого океана и государство с самым маленьким количеством населения на планете включает в себя пять островов, один из которых обитаем. В основном его населяют англо-полинезийские метисы, потомки мятежников с судна «Баунти». Исторический максимум населения (233 человека) был достигнут в 1937 году, после чего оно постепенно сокращалось и в последние несколько десятилетий составляет около 50 человек.
Архипелаг Кергелен или острова Кергелен
Группа островов в южной части Индийского океана, состоящая из одного большого острова и около 300 мелких островов и скал, находится в пяти тысячах километров от материка Австралия и в двух тысячах километров от Антарктиды. К ней можно добраться только по морю, если плыть от острова Реюньон целую неделю. Постоянных жителей на островах нет, но зимой там живут и работают около 70 человек, летом — более 100. Практически все люди находятся на главном острове.
Тристан-да-Кунья
Это единственный остров одноименного архипелага в южной части Атлантического океана с постоянным населением. Главное поселение острова — Эдинбург Семи Морей — находится в северо-западной части острова. Другие поселения непостоянны и представляют собой научные базы и метеорологические станции.
Население острова согласно переписи 2017 года составляет 269 человек, причем все жители являются потомками переселившихся на остров с 1816 по 1908 год восьми мужчин (шотландца, голландца, двух англичан, двух итальянцев и двух американцев) и семи женщин (5 африканок с острова Святой Елены и Кейптауна, а также двух ирландок). Удаленность островов от внешнего мира не сильно отразилась на образе жизни здешних людей — такие блага цивилизации, как телевидение и спутниковый интернет, им доступны.
Иллоккортоормиут
До маленького городка на востоке Гренландии и самого северного населенного пункта планеты можно добраться лишь самолетом, затем вертолетом или лодкой — и только несколько месяцев в году. Население всей страны составляет не более 57 тысяч человек, в то время как в Иллоккортоормиуте — менее 500 человек. Кстати, на каждого жителя приходится по 300 квадратных километров площади.
Мак-Мердо
На краю Земли расположилась американская станция, неформальная столица Антарктиды. Этот материк не имеет местных жителей, на нем можно встретить только ученых представителей из разных уголков планеты. Всего на арктической станции круглогодично числится около 1300 научных работников.
Кейп-Йорк
Крупный полуостров площадью около 137 тысяч квадратных километров расположен на севере штата Квинсленд в Австралии. Этот удаленный полуостров является одним из последних оставшихся неосвоенных районов на Земле. На нем проживает около 18 тысяч человек, большинство из которых являются австралийскими аборигенами и островитянами Торресова пролива, которые продолжают жить и трудиться в соответствии с вековыми традициями своего народа. Сейчас рассматривается вопрос о включении тропических лесов Кейп-Йорка в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Олеся Маевская