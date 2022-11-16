VK расскажет российским школьникам о видеотехнологиях на «Уроке цифры»

«С 21 ноября по 11 декабря в российских школах пройдет новый этап всероссийского образовательного проекта “Урок цифры” в поддержку федерального проекта “Кадры для цифровой экономики” национальной программы “Цифровая экономика Российской Федерации”. Темой урока от VK станут видеотехнологии», — сообщили в пресс-службе.
В рамках урока слушатели смогут получить знания о том, как создаются видеотехнологии, где они встречаются в повседневной жизни, какие специалисты работают над ними, пояснили в пресс-службе. К примеру, школьники узнают, как устроены видеозвонки и вертикальные ролики, как делается автоподборка качества видео и как работают умные рекомендации в ленте клипов, как создаются визуальные эффекты и виртуальные фоны и где хранятся большие объемы видео.
Для участия в уроке нужно перейти на сайт проекта «Урок цифры» (урокцифры.рф/videotech) и в каталоге выбрать урок от VK, отметили в пресс-службе. Ученики и педагоги получат доступ к материалам и смогут выбрать уровень в зависимости от возраста: 1−4-й, 5−8-й, 9−11-й классы.
Организаторами образовательной акции выступает АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минцифры и Минпросвещения России, а также ведущих российских IT-компаний.
Проект «Урок цифры» реализуется в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». Занятия на тематических тренажерах проекта проводятся в виде увлекательных онлайн-игр для трех возрастных групп: учащихся младшей, средней и старшей школы. Методические материалы уроков остаются в доступе на сайте проекта и охватывают широкий круг тематик: алгоритмы, кодирование, командная разработка, безопасность в интернете, управление проектами, искусственный интеллект, машинное обучение, персональные помощники, сети и облачные технологии, большие данные, беспилотный транспорт, нейросети и коммуникации, приватность в цифровом мире.
Инициаторы «Урока цифры» — Министерство просвещения РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и АНО «Цифровая экономика». Задачами проекта являются развитие у школьников цифровых компетенций и ранняя профориентация. Партнерами проекта в 2022—2023 учебном году выступают «Лаборатория Касперского», Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее», фирма «1С», компании «Яндекс», VK, Росатом.