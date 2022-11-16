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14:08 (мск), источник: Новости Mail.ru

В фотоловушку заповедника в Приморье попал «общительный» тигр

Он оставил послание для других обитателей парка.

В группе Сихотэ-Алинского заповедника во «ВКонтакте» появилось видео величественного тигра, прогуливающегося по своим владениям.

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Полосатый хищник оставил «послание» на меточном дереве — своеобразной площадке, на которой животные, коммуницируя, оставляют свои запахи.

Как пишут сотрудники, «одни трутся всем телом, другие скребутся, третьи метят дерево. Затем приходят другие и определяют, кто здесь был, таким образом обмениваясь информацией».

Сихотэ-Алинский заповедник — самый большой заповедник страны в ареале амурского тигра, один из главных центров изучения редкой полосатой кошки. Основанный в 30-е годы XX века с целью восстановления популяции соболя, он стал резерватом для многих видов животных и растений, находившихся под угрозой исчезновения.

Недавно брачные игры алтайских барсов попали на видео. Два самца Сайлюгемского нацпарка постоянно конкурируют за внимание противоположного пола.

Олеся Маевская

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