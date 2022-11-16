15:00 (мск), источник: Новости Mail.ru
Перенаселение Земли минимально влияет на глобальное потепление
Большее влияние оказывает, к примеру, мировая экономика.
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На днях население Земли достигло восьми миллиардов человек. При том, что еще в 1974 году эта цифра была в два раза ниже. С тех же пор, отмечают эксперты, наша планета нагрелась почти на 0,9 градуса по Цельсию. Ежедневное потребление людьми энергии, в основном за счет сжигания ископаемого топлива, ухудшает плачевную климатическую ситуацию. Но ключевая проблема состоит в том, что больше всего вреда наносит углеродный след, пишет Phys.org со ссылкой на Associated Press.
Вопрос не в населении, а в моделях потребления.
Представители этой компании создают сложные компьютерные симуляции, по которым можно отследить, какие факторы имеют наибольшее значение в борьбе с изменением климата. Во время моделирования ученые обнаружили, что численность населения внесла небольшой вклад по сравнению с другими факторами, к примеру, мировой экономикой.
Население мира растет в основном в странах Африки к югу от Сахары и в Южной Азии, «и они вносят наименьший вклад в антропогенное изменение климата», — прокомментировала Колетт Роуз, координатор проекта в Берлинском институте народонаселения и развития. Она уверена в том, что рост населения во всем мире существенно замедлился и, вероятно, достигнет своего пика где-то в этом столетии, и в настоящее время он составляет менее 1% в год.
Сравнивая два сценария прогнозов численности населения ООН в 8,8 миллиарда человек и 10,4 миллиарда человек, Дрю Джонс из Climate Interactive обнаружил разницу всего в 0,2 градуса Цельсия. Но разница между безналоговой покупкой углерода или повышенной на него цены повышала температуру на 0,7 градуса. «50% самых бедных людей в мире исторически ответственны за 7% выбросов тепловых газов», — сказала главный научный сотрудник организации по охране природы Кэтрин Хейхо. По ее словам, больше всего окружающую среду загрязняют состоятельные люди.
Недавно защитники природы заявили, что пиво вредит окружающей среде. Употребление даже одного бокала может привести к непоправимым последствиям.
Олеся Маевская