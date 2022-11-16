16:43 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые выяснили, что уничтожило тысячи ракообразных Англии
Но нужны дополнительные исследования.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В период с октября по декабрь 2021 года на берег вдоль северо-восточного побережья Англии принесло тушки тысяч мертвых и умирающих ракообразных. Почти год сотрудники Департамента окружающей среды (Defra) пытались выяснить, что привело к природному катаклизму.
Изначально причинами считались цветение водорослей, дноуглубительные работы, химическое загрязнение или загрязнение сточными водами, а также неизвестная болезнь, поразившая раков и омаров. Исследования же показали, что инцидент мог быть вызван промышленным загрязнителем пиридином, вероятнее всего, в результате дноуглубительных работ в устье реки Тис.
Ученые призывают временно их остановить до выяснения подробностей. Daily Mail пишет, что министр рыболовства Марк Спенсер заявил, что будет создана независимая группа для доказательства этой версии.
Недавно 230 черных дельфинов выбросились на западное побережье Тасмании. Около 200 животных погибли, спасены всего 32 особи.
Олеся Маевская