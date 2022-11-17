10:31 (мск), источник: РБК Life
Власти назвали новые правила назначения пособия на детей. Что изменилось
Кто и в каких случая сможет получить социальную помощь.
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Минтруд представил правила назначения пособия на детей для семей с низкими доходами. Проект документа опубликован на правительственном портале официальной информации. РБК Life разобрался, что кто именно и сколько денег сможет получать.
Единое пособие будет назначаться семьям с доходом менее одного регионального прожиточного минимума на человека с применением комплексной оценки нуждаемости. Выплаты смогут получать беременные женщины, вставшие на учет в ранние сроки, и родители детей от рождения до их 17-летия.
Размер пособия составит 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на детей, если выплата назначается на ребенка от 0 до 17 лет.
При этом:
Если выплата назначается женщине, вставшей на учет по беременности в ранние сроки, то пособие рассчитывается исходя из регионального прожиточного минимума трудоспособного гражданина и также составляет 50, 75 или 100% этой величины. Сейчас будущие мамы получают только 50% прожиточного минимума.
При наличии в семье нескольких детей в возрасте до 17 лет, пособие назначается на каждого ребенка. Учитываться будет благосостояние семьи и занятость родителя. Взрослые должны либо иметь доход, либо обосновать причины его отсутствия.
Для этого надо посчитать доход семьи в соответствии с требованиями правил. При расчете учитываем:
При этом ряд выплат не учитывается в доходах семьи при расчете нуждаемости. Например, не учитываются следующие виды доходов:
В Минтруде привели примеры, в каких ситуациях и с каким имуществом и сбережениями семьи могут претендовать на выплаты:
Если недвижимое имущество находится в долевой собственности и среди собственников — не только члены семьи заявителя, то учитываются только доли от ⅓ и больше.
Претендуя на пособие важно знать, что не учитывается при расчете нуждаемости следующее имущество:
Также при назначении пособий используется «правило нулевого дохода». Оно предполагает, что пособие назначается при наличии у взрослых членов семьи заработка (стипендии, доходов от трудовой или предпринимательской деятельности, пенсии). Если же доходов у взрослых нет, это должно быть обосновано объективными жизненными обстоятельствами, например беременностью, уходом за детьми или инвалидом, учеба в институте на очном отделении, служба в армии и 3-месячный период после демобилизации, длительное непрерывное лечение, безработица.и нахождение в местах заключения. Каждая жизненная ситуация должна быть подкреплена соответствующими справками.
Как пояснили в Минтруде, внедрению единого пособия унифицирует правила выплат на детей до 3 лет: это позволит получать поддержку из бюджета на детей до 3 лет всем нуждающимся семьям, вне зависимости от очередности рождения ребенка.
Предлагается разрешить оформить и ежемесячную выплату из материнского капитала, вне зависимости от очередности рождения ребенка, в размере 1 прожиточного минимума. Сейчас эту помощь могут получать только родители вторых детей. Семья сможет одновременно получать и единое пособие, и выплату из маткапитала.
Вторым нюансом станет переходный период при введении пособия с января 2023 года. Семьи, где дети родились до 31 декабря 2022 года включительно, смогут выбрать — сохранить прежние выплаты или перейти на новое пособие.