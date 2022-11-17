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10:31 (мск), источник: РБК Life

Власти назвали новые правила назначения пособия на детей. Что изменилось

Кто и в каких случая сможет получить социальную помощь.

Источник: Reuters

Минтруд представил правила назначения пособия на детей для семей с низкими доходами. Проект документа опубликован на правительственном портале официальной информации. РБК Life разобрался, что кто именно и сколько денег сможет получать.

Кому полагается пособие

Единое пособие будет назначаться семьям с доходом менее одного регионального прожиточного минимума на человека с применением комплексной оценки нуждаемости. Выплаты смогут получать беременные женщины, вставшие на учет в ранние сроки, и родители детей от рождения до их 17-летия.

Сколько смогут получать нуждающиеся

Размер пособия составит 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на детей, если выплата назначается на ребенка от 0 до 17 лет.

При этом:

  • 50% — базовый размер выплаты;
  • 75% — назначается в том случае, если при назначении базового размера среднедушевой доход семьи меньше прожиточного минимума;
  • 100% — если при назначении пособия в размере 75% регионального прожиточного минимума на ребенка уровень среднедушевого дохода семьи меньше прожиточного минимума.

Если выплата назначается женщине, вставшей на учет по беременности в ранние сроки, то пособие рассчитывается исходя из регионального прожиточного минимума трудоспособного гражданина и также составляет 50, 75 или 100% этой величины. Сейчас будущие мамы получают только 50% прожиточного минимума.

При наличии в семье нескольких детей в возрасте до 17 лет, пособие назначается на каждого ребенка. Учитываться будет благосостояние семьи и занятость родителя. Взрослые должны либо иметь доход, либо обосновать причины его отсутствия.

Как понять, полагается ли пособие семье

Для этого надо посчитать доход семьи в соответствии с требованиями правил. При расчете учитываем:

  • зарплата, авторские гонорары, доходы от бизнеса и самозанятости;
  • пенсии, стипендии, меры соцподдержки, алименты;
  • доходы от банковских вкладов, выигрышей;
  • доходы от продажи и сдачи в аренду имущества;

При этом ряд выплат не учитывается в доходах семьи при расчете нуждаемости. Например, не учитываются следующие виды доходов:

  • выплаты по социальному контракту;
  • целевые субсидии на приобретение имущества для малообеспеченных семей;
  • средства материнского капитала;
  • региональный материнский (семейный) капитал;
  • налоговые вычеты;
  • компенсации за самостоятельно приобретенные средства реабилитации;
  • все доходы мобилизованных граждан;
  • ежемесячные выплаты по уходу родителям детей с инвалидностью или инвалидов с детства;
  • пособия, алименты и выплаты на детей, которые на момент назначения выплаты достигли 17-летнего возраста;
  • единовременная помощь в связи со стихийным бедствием или другими чрезвычайными обстоятельствами, а также в связи с террористическими актами;
  • единовременные страховые выплаты, производимые в возмещение ущерба, причиненного жизни и здоровью человека, его личному имуществу и имуществу, находящемуся в общей собственности членов его семьи;
  • ежемесячные суммы, связанные с дополнительными расходами на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию в соответствии с решением учреждения государственной службы медико-социальной экспертизы;
  • компенсация за изготовление и установку надгробных памятников;
  • социальное пособие на погребение;
  • единовременные выплаты в связи с гибелью или получением увечья военнослужащих;
  • единовременная материальная помощь на лечение ребенка;
  • суммы пособия и объединяемых выплат за прошлые периоды на детей, на которых подается заявления;
  • обновленная выплата из материнского (семейного) капитала.

В Минтруде привели примеры, в каких ситуациях и с каким имуществом и сбережениями семьи могут претендовать на выплаты:

  • одной квартирой любой площади или несколькими квартирами, если площадь на каждого члена семьи — менее 24 кв. м.
  • одним домом любой площади или несколькими домами, если площадь на каждого члена семьи — меньше 40 кв. м.
  • одной дачей;
  • одним гаражом, машино-местом или двумя, если семья многодетная, в семье есть гражданин с инвалидностью или семье в рамках мер социальной поддержки выдано автотранспортное или мототранспортное средство;
  • земельными участками (или одним участком) общей площадью не более 0,25 га для жителей города или не более 1 га — для жителей сельской местности;
  • одним автомобилем или двумя, если семья многодетная, член семьи имеет инвалидность или автомобиль получен в качестве меры социальной поддержки. Исключение в данном случае — новые мощные автомобили: если автомобиль младше 5 лет с двигателем мощнее 250 л.с., то такой автомобиль может быть только у семей с 4 и более детьми — как правило такие технические характеристики у автомобилей с большим количеством посадочных мест;
  • одним мотоциклом, или двумя, если семья многодетная, член семьи имеет инвалидность или мотоцикл получен в качестве меры поддержки;
  • сбережениями, годовой доход от процентов по которым не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в регионе.

Если недвижимое имущество находится в долевой собственности и среди собственников — не только члены семьи заявителя, то учитываются только доли от ⅓ и больше.

Претендуя на пособие важно знать, что не учитывается при расчете нуждаемости следующее имущество:

  • имущество детей, находящихся под опекой (попечительством);
  • имущество, находящееся под арестом;
  • имущество, в отношении которого установлен запрет на регистрационные действия;
  • имущество, предоставленное в качестве меры поддержки.

Про «правило нулевого дохода»

Также при назначении пособий используется «правило нулевого дохода». Оно предполагает, что пособие назначается при наличии у взрослых членов семьи заработка (стипендии, доходов от трудовой или предпринимательской деятельности, пенсии). Если же доходов у взрослых нет, это должно быть обосновано объективными жизненными обстоятельствами, например беременностью, уходом за детьми или инвалидом, учеба в институте на очном отделении, служба в армии и 3-месячный период после демобилизации, длительное непрерывное лечение, безработица.и нахождение в местах заключения. Каждая жизненная ситуация должна быть подкреплена соответствующими справками.

Как пояснили в Минтруде, внедрению единого пособия унифицирует правила выплат на детей до 3 лет: это позволит получать поддержку из бюджета на детей до 3 лет всем нуждающимся семьям, вне зависимости от очередности рождения ребенка.

Нюансы

Предлагается разрешить оформить и ежемесячную выплату из материнского капитала, вне зависимости от очередности рождения ребенка, в размере 1 прожиточного минимума. Сейчас эту помощь могут получать только родители вторых детей. Семья сможет одновременно получать и единое пособие, и выплату из маткапитала.

Вторым нюансом станет переходный период при введении пособия с января 2023 года. Семьи, где дети родились до 31 декабря 2022 года включительно, смогут выбрать — сохранить прежние выплаты или перейти на новое пособие.

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