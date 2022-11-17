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15:06 (мск), источник: Газета.Ру

Военкор Коц рассказал, что в СПЧ займется правами «человека в погонах»

Журналист Александр Коц предположил, что его работа в Совете по правам человека будет связана со специальной военной операцией. 17 ноября президент России Владимир Путин включил военкора в обновленный состав СПЧ. В беседе с «Газетой.Ru» Коц рассказал, что, в частности, займется «проблемами в области соблюдения прав человека в погонах».

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Ну, я, конечно, знал, что такое решение готовится. Но какой конкретно фронт работ передо мной “нарежут”, я не знаю. Конкретику со мной пока никто не обсуждал, но я могу предположить, что она будет связана как раз с СВО. Проблем в области соблюдения прав человека в погонах много, я этими проблемами, по мере сил, непублично и так занимаюсь. Если этот статус добавит инструментов в этой работе, буду только рад», — сказал Коц.

Владимир Путин 17 ноября подписал указ, которым включил в состав СПЧ 10 человек. Среди них специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц, который в настоящее время работает в зоне СВО, член президиума общественного движения «Свободный Донбасс» Елена Шишкина, президент Международной благотворительной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольга Демичева.

Игорь Каляпин, Николай Сванидзе, Александр Асмолов, Екатерина Винокурова и Иван Засурский исключены из состава СПЧ.

В задачи Совета входит содействия президенту в реализации его конституционных полномочий в области обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина, а также подготовка предложений президенту по совершенствованию механизмов обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации.

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