Военкор Коц рассказал, что в СПЧ займется правами «человека в погонах»

«Ну, я, конечно, знал, что такое решение готовится. Но какой конкретно фронт работ передо мной “нарежут”, я не знаю. Конкретику со мной пока никто не обсуждал, но я могу предположить, что она будет связана как раз с СВО. Проблем в области соблюдения прав человека в погонах много, я этими проблемами, по мере сил, непублично и так занимаюсь. Если этот статус добавит инструментов в этой работе, буду только рад», — сказал Коц.
Владимир Путин 17 ноября подписал указ, которым включил в состав СПЧ 10 человек. Среди них специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц, который в настоящее время работает в зоне СВО, член президиума общественного движения «Свободный Донбасс» Елена Шишкина, президент Международной благотворительной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольга Демичева.
В задачи Совета входит содействия президенту в реализации его конституционных полномочий в области обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина, а также подготовка предложений президенту по совершенствованию механизмов обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации.