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15:10 (мск), источник: Новости Mail.ru

Британский метеорит может раскрыть тайну появления воды на Земле

Ученым повезло: небесное тело не успело подвергнуться глубокому воздействию земных условий, во многом сохранив свои исходные характеристики.

Источник: Natural History Museum

На сайте Национального музея истории (National History museum) появилось исследование о метеорите, упавшем в Великобритании 28 февраля 2021 года. Событие зафиксировали тысячи свидетелей, а спустя пару часов после падения ученые собрали обломки метеорита.

Всего исследователям удалось собрать около 500 граммов камня, включая космическую пыль. «Благодаря быстрому сбору и доставке Уинчкомб стал одним из самых чистых, нетронутых метеоритов, которые когда-либо удавалось проанализировать, создав уникальную возможность перенестись сквозь время и выяснить состав Солнечной системы 4,6 миллиарда лет назад», — сообщила сотрудница лондонского Музея естественной истории Эшли Кинг.

Уинчкомб относится к хондритам — весьма распространенной группе метеоритов, которые образовались непосредственно из протопланетного облака, окружавшего молодое Солнце. Небесное тело на 11% состоит из воды, содержащей те же пропорции изотопов, что и вода на Земле. В нем также нашли аминокислоты и другие простые органические молекулы; на углерод приходится около двух процентов массы Уинчкомба. Авторы работы подчеркивают: если бы метеорит пролежал дольше, он оказался бы намного сильнее загрязнен водой из внешней среды, и подобный анализ был бы невозможен.

Проанализировав состав и траекторию полета метеорита, ученые выяснили, что он был сравнительно недавно выбит с поверхности астероида, который находился в окрестностях Юпитера. По их расчетам, произошло это лишь около миллиона лет назад, а последние 80 тысяч лет обломок находился в окрестностях Земли. Подобным образом проследить происхождение удается максимум для одного метеорита из тысячи, что еще раз подчеркивает уникальность Уинчкомба.
Недавно над Шотландией, Ирландией и Англией пронесся огненный шар. Многие уверены, что это был падающий метеорит.

Олеся Маевская

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