Черная пятница приближается: максимальные скидки на АлиЭкспресс
Есть лишь один удачный момент в году, когда буквально «обрушиваются» цены на все товары — Черная Пятница. Именно в этот период стоит купить то, что вы так давно хотели с максимальными скидками и по самым лучшим ченам.
Приобретай товары по лучшей цене и с максимальной выгодой в Черную Пятницу. Разогрев распродажи — с 22 по 24 ноября. В этот время нужно добавлять в корзину понравившиеся вам товары, чтобы закрепить их за собой, но не покупать! Сама распродажа действует с 24 по 30 ноября и именно в этот период будут макимальные скидки и самые лучшие цены. Вот тогда — покупайте! Чтобы вам не теряться в таком изобилии товаров, мы составили универсальную подборку с самыми популярными среди покупателей товарами.
Водонепроницаемые, ветрозащитные, сенсорные перчатки. Согреют вас в холодную погоду. И больше не нужно писать сообщения замерзшими пальцами, а потом отогреваться в карманах. Пользуйтесь телефоном сразу в теплых перчатках. Подходят для зимнего вождения, велоспорта или обычных походов и прогулок. Сверяйтесь размером с фото в описании товара на сайте. Действует хорошая скидка.
В отзывах пишут:
Товар как на фото, с продавцом не общался, не было необходимости. Отправили быстро. На вид все нормально. Все прошито, ничего не торчит. Пальцами со вставкой мобильник управляется. На ширину ладони 10см брал размер XL, все норм. Размерная сетка в описании соответствует, пользуйтесь.
Экономия, экономия и ещё раз то же самое! И пока никто, кроме нас, не пытается что-то сделать, приходится довольствоваться малым. В первом предложении речь шла как про деньги, так и про время, место и так далее… Так что, рекомендуем сэкономить все три фактора. Вещица — складная, много места не займёт даже в кармане. Стоит довольно недорого, если рассматриваете как универсальный вариант в отпуск, не проблема.
Электрическая кофемашина Sinbo SCM-2928 быстро приготовит вкуснейший турецкий кофе по классическому рецепту. Современный дизайн обеспечит значительный комфорт для жизни любителей кофе. Внутренняя структура камеры из нержавеющей стали обеспечивает удобство чистки и длительное использование. Двухступенчатая система безопасности предотвратит кофе от переливания. Приготовление кофе станет для вас приятным ритуалом и доставит максимум удовольствия.
В отзывах пишут:
Для доставки потребовался месяц. Кофеварка пришла в исправном состоянии, кофе варит отменный, только он должен быть очень мелкого помола, можно при варке добавить ложечку сахара, получается настоящий турецкий.
Конечно, мы не будем отрицать, что нынешние школьники читают меньше. Это факт, и от него никуда не уйти. Но исключения бывают. Да и от учебников никуда не деться. Так что электронная книга — хороший вариант. Отпустить, например, к бабушке с планшетом и надеяться, что домашка будет выполнена, — возможно, очень наивно. А вот на электронную книгу можно скачать только нужные для домашних заданий учебники. Так что вариант отличный.
В отзывах пишут:
Неплохой экран, не напрягает глаза. И отличное покрытие на задней крышке.
Настоящий хит продаж на АлиЭкспресс и идеальный подарок для любой женщины. Набор из двух натуральных кварцевых массажеров для лица и тела (валик и гуаша) поможет улучшить кровообращение и состояние кожи, уменьшить мимические морщины, убрать темные круги под глазами и покраснения, а также расслабить мышцы. Массажеры из кварца безопасны и помогают проводить необходимые косметические процедуры самостоятельно и не выходя из дома.
В отзывах пишут:
Прекрасный набор, заказывала на подарок, выглядит презентабельно, роллер тяжеленький, натуральный камень. Все очень качественно упаковано, коробочки целые, не помятые. Заказом очень довольна!
Обновленные стельки с подогревом просты в использовании. Они универсальны, вы можете отрезать их до нужного вам размера, сделаны из плотной полиуретановой пены, практически не прогибающейся при надевании обуви. Под пяткой пена чуть толще, а к носку они делаются тоньше. Нагревательные элементы надежно встроены в пену и не ощущаются. Конструкция нагревательных элементов обеспечивает равномерное распределение тепла по стелькам.
В отзывах пишут:
До Санкт-Петербурга дошло всего за 2 недели. Упаковано было просто, в черный пакет, без пупырышков. Но ничего не повредилось. Сделано аккуратно, ничего нигде не торчит и не отваливается. В комплекте: 2 стельки, кабель зарядки, bt-пульт управления и инструкции. Все работает. Рекомендую!
Товар от легендарного бренда HUAWEI, на который стоит обратить внимание. Это универсальный инструмент, который поможет в учебе (особенно дистанционной), работе и развлечениях. Планшет взаимодействует с клавиатурой и мышкой, превращаясь в полноценный компьютер, легко коннектится с ноутбуком и выполняя функцию второго экрана, потрясающе работает со стилусом, радует иммерсивным звуком с эффектом погружения, а также имеет встроенную защиту зрения от синего света и мерцания. Производительный и суперсовременный гаджет для максимального удобства, который можно купить с потрясающей скидкой и доставкой из России!
В отзывах пишут:
Знаю, что повторюсь, но все же… Планшет просто реально нереальный. Доставка быстрая. Продавцу спасибо!
Классический черный зонт, который давно стал не только аксессуаром, но и признаком стиля. Водоотталкивающая ткань высокой плотности, модернизированный черный клей. Легким движением руки он полностью раскладывается, а прочный каркас исключает выворачивание при сильном ветре и дожде. Зонт с чехлом имеет 10 спиц с антикоррозионным покрытием и прочное крепление к полотну. Будьте уверены, заказав этот зонт, вы сделаете ваш лучший выбор.
В отзывах пишут:
Отличный зонт, он очень большой. Проливной дождь теперь не страшен. В сложенном виде размер как у обычного зонта. Нетяжелый. Спасибо, мне очень понравился.
Кофемашина - недешевое приобретение, но если вы не можете жить без идеальной чашки эспрессо или капучино каждое утро, есть смысл позволить себе такую покупку. Кофе в кафе обходится намного дороже домашнего, к тому же, качество зерен и взбитого молока там радует не всегда. Кофемашина DeLonghi хороша тем, что имеет итальянский дизайн и сборку, 13 степеней помола, возможность настроить приготовление напитка под себя и мощный капучинатор с большим баком. Кофе можно использовать как молотый, так и в зернах, а вкус кофе улучшается благодаря предварительному смачиванию. Машина готовит две чашки эспрессо одновременно и взбивает идеальную пену для латте. На товар действует купон и промокод, которые экономят вам больше 7,5 тысяч рублей. Машину доставляют из России за несколько дней.
В отзывах пишут:
Отличная кофемашина с очень большой скидкой! Капучино готовит обалденный. Настройка простая, есть русский язык. Все узлы очень легко снимаются и промываются. Отправка и доставка очень быстрые - за 4 дня курьером. Рекомендую и товар и продавца!
Этот комплект постельного белья выполнен в очень необычном и красивом дизайне. Идеально подойдет тем, кто хочет привнести в свою жизнь чуть больше красок и уюта. Ткань состоит из 95% хлопка и 5% полиэстера. Пододеяльник на молнии. Материал очень прочный и износостойкий, а также устойчивый к выцветанию. Данный комплект постельного белья может стать отличным подарком для близких. Производитель предупреждает о допустимом расхождении в размерах от производителя на 2-5 см. Ускоренная доставка из России.
В отзывах пишут:
Ткань бархатистая и безумно приятная. Однозначно рекомендую данное белье. Швы после стирки не разошлись. Доставили быстро после оформления заказа. Благодарю.
Отличный практичный подарок себе или близким, который точно будет оценен по достоинству. Моющий робот-пылесос со смарт управлением отлично справится как с сухой, так и влажной уборкой и значительно облегчит жизнь своему владельцу. Среди его достоинств можно отметить 120 минут работы в автономном режиме, 5 режимов уборки, таймер и тонкий корпус. А еще несомненным плюсом является быстрая доставка из России.
В отзывах пишут:
Шикарный пылесос. Покупаю уже 5-й для своих друзей! Всем рекомендую. Бесшумный, любимый чистюля. С продавцом общались - обычно привозили на 2-й день. Но в связи с распродажей привезли на 6-й) Процветания производителю! Спасибо за помощника!
Качественных бюджетных смарт-телевизоров появилось так много, что глаза разбегаются. Именно поэтому при выборе цифрового друга в гостиную или на кухню стоит ориентироваться на дополнительные "плюшки". Например, эту популярную модель от TCL с высоким рейтингом и почти 2,4 тыс. заказов продают с промокодом, который сэкономит покупателю до 8 тысяч рублей. А в качестве бонуса идет бесплатная подписка на "Кинопоиск" на три месяца.
В отзывах пишут:
Всё отлично, телевизор топ! Приехал за 4 дня, рекомендую.
Телик отпад, я не жалею, что взял. Смотрю 4К-фильмы, передачи, просто супер. Спасибо продавцу.
Шикарная вещь, которая пригодится в каждом доме. Умная лазерная рулетка обладает компактными размерами, стильным и простым дизайном и всего одной кнопкой, что максимально упрощает ее использование. Точное измерение, дальность до 30 метров, OLED-дисплей, и возможность подключения к смартфону через приложение MI Home, где можно сохранить все замеры, а также сделать детальный план с фото и указанными размерами. Сейчас лазерную рулетку можно купить со скидкой и быстрой доставкой Плюс.
В отзывах пишут:
Отличная рулетка. Маленькая, легкая, удобная. Инструкция на русском языке. Без проблем подключилась к приложению Mi Home через Bluetooth. Полный функционал рулетки раскрывается именно с приложением. Записывает все измерения. Плюс можно начертить план комнаты (любой формы) и измерить все стены. Экспорт в галерею полученного плана в виде обычной картинки. Менять настройки рулетки можно только через приложение. Рекомендую.
Эти мужские «дышащие» кроссовки — подходящая обувь для летнего и весеннего периода. За счет своей расцветки пара очень практична. Эластичная подошва из ПВХ не сковывает движения при ходьбе, а «дышащие» стельки предотвращают потливость ног. Высота подошвы может доходить до трех сантиметров. Заказывайте на странице товара, ведь дешевле вы вряд ли найдете!
В отзывах пишут:
Кроссовки просто бомба, полностью выглядят как на фото. Удобные и легкие. Просто бомба, очень советую к покупке. Долго были в обработке, но потом очень быстро приехали (примерно недели 2-3) до Татарстана.
Вот это да! Умная гирлянда коннектится со смартфоном, после чего вы можете прямо из приложения регулировать ее яркость, цвет, режим работы и даже синхронизировать гирлянду со звучащим новогодним треком. А еще на этот товар действует экспресс-доставка.
В отзывах пишут:
Работает классно!
Быстрая доставка, несмотря на 11.11. Всё работает. Настраивается быстро.
Торговая марка Baseus известна своими наушниками и зарядными устройствами — это более доступные аналоги топовых продуктов от знаменитых производителей. Наушники Baseus WM01, к примеру, работают 5 часов без подзарядки, а с подзарядкой от бокса — больше суток. Они мгновенно подключаются к гаджетам, радуют потрясающими басами и надежно изолируют внешний шум благодаря инновационному дизайну. Заказывайте эти наушники, если не хотите переплачивать! Кстати, на этот товар действует экспресс-доставка.
В отзывах пишут:
Наушники огонь, как и вся продукция Baseus. Басы на уровне. Протестировал на разговор - результат отличный, звук чистый, как на телефоне. Предыдущие наушники раздал жене и детям)). Рекомендую.
Японские кухонные ножи отличного качества и для всех видов продуктов, которые только можно встретить в процессе готовки. Можно купить по одному только те, которые вам нужны, а можно купить сразу набор из восьми штук. Обратите внимание, хорошая скидка!
Количество заказов в комплекте с оценкой продавца – главные показатели качества на AliExpress. Особенно в части массовых гаджетов вроде жестких дисков. У этого варианта заказов больше 2,5 тысяч, а оценка близка к максимальной (4,8). А хранить файлы в «облаках» многим не нравится. Плюс, не всегда есть интернет и возможность что-то скачать. Если вы склоняетесь к хранению информации на твердых носителях, наша рекомендация — этот жесткий диск. Всяко лучше, чем флешки и прочие болванки.
В отзывах пишут:
По емкости не сильно отличается от заявленного размера.
Есть вещи, которые обязаны быть дома. Падающая полка, внезапный ремонт — знакомые ситуации. Специальные и дорогостоящие инструменты для исправления таких бытовых проблем не нужны. Для подобных внезапностей мы нашли недорогой шуруповерт. Весит мало, имеет неплохой аккумулятор и даже подсветку. Во второй комплектации прилагается набор бит и чехол.
В отзывах пишут:
Нагревается не сильно, даже при очень продолжительной работе.
Проекторы становятся все миниатюрнее и все умнее. Модель BYINTEK P20 немного больше маленькой банки газировки и весит всего полкилограмма, но при этом дарит качество видео 4K и объемный звук. Его удобно брать с собой на работу, в школу и устраивать зрелищные киносеансы просто на стене комнаты. Качество как в кинотеатре точно порадует. Сейчас товар можно заказать с промокодом на 1200 рублей и экспресс-доставкой.
В отзывах пишут:
Отличная вещь! Рекомендую!
Всё чётко, коробка не мятая, доставка 8 дней, всё отлично! Рекомендую.
Круглый гамак можно подвесить в саду, на крыльце или в квартире. Он создает уют одним своим красивым видом, а уж расслабиться в таких "качелях" с тарелкой черешен или куском арбуза - одно удовольствие. Кстати, на этот товар действует не только ускоренная, но и экспресс-доставка.
В отзывах пишут:
Заказ был сделан 30 марта. 6 апреля позвонили, договорились о доставке. 7 апреля товар получен. Привез курьер в указанное время. Качельки супер! Такие, как нам и нужны! Качество хорошее, все ровненько. Очень рады хорошему товару! Спасибо продавцу за быструю доставку!!!
Очень быстрая доставка. Упаковано хорошо. Сама качель красивая, нити качественно натянуты. Спасибо продавцу!
Удобная, ветрозащитная и влагоотталкивающая удлиненная парка для женщин - это настоящий хит сезона на АлиЭкспресс. Двойная молния, глубокие карманы на застежке, капюшон и уплотненные манжеты. В наличие есть разные размеры и цвета, а быстрая доставка Плюс сделает покупку еще выгоднее.
В отзывах пишут:
Очень понравилось, качество отличное, фурнитура, все супер! На дочку рост 172, вес 60 кг, отлично подошел размер 46, обычно берем 42-44, рукав не короткий, плечи на месте и вообще очень хорошо село. Очень довольны!
Как бы это странно не звучало, но умное мусорное ведро - это действительно шикарная находка для дома. Ведро оснащено сенсорным интеллектуальным датчиком движения и при приближении само открывает крышку. Оно герметично и водонепроницаемо, что избавляет от неприятного запаха и микробов. Стильный дизайн в “серебре” и “золоте” отлично впишется в любой дизайн. Работает устройство от двух батареек, которых хватает примерно на год.
В отзывах пишут:
Отличное ведро! У меня уже есть похожее сенсорное, в этот раз взяла другого дизайна. Взяла серое на 15л под дизайн своей ванной комнаты. Упаковано было отлично. Приехало в целости и сохранности! Продавец отправил очень быстро. Батарейки вставили, заработало сразу и на ура. Спасибо!
Будильник - это то, с чего начинается утро, и чтобы оно начиналось хорошо, будильник должен быть приятным и функциональным. Цифровой смарт-будильник со стильным дизайном и комфортной подсветкой обладает множеством нужных и интересных функций. Например, проекцией часов на любую поверхность, будь то стена или потолок. Внутрь будильника также встроено FM-радио, датчик температуры воздуха и влажности, несколько режимов подсветки, регулируемый угол наклона часов, а также функция отложенного будильника и возможность установки, сохранения и повтора нескольких будильников одновременно. Кстати, девайс можно также использовать и в качестве зеркала для макияжа благодаря его зеркальной поверхности и подсветке.
В отзывах пишут:
До Новосибирска за две недели, продавец отправил заказ в тот же день. Часы отличные. В принципе есть все функции. 3 варианта подсветки дисплея (4 вариант без подсветки), есть возможность поставить автоподсветку. 3 варианта проекции. Проекцию можно переворачивать на 180⁰. Есть радио, станции ловит и запоминает автоматически, можно выбрать любую на будильник. Показывает температуру и влажность, насколько точно не замерял. Подсветка яркая, синяя, мне понравилась. Проекция тоже отлично смотрится при любом наклоне. Работают от телефонного блока для зарядки. В комплекте имеется провод usb/микро usb 1.5 метра. Покупкой доволен.
У телефона топовые характеристики: мощный 8-ядерный процессор Qualcomm для непревзойденной продуктивности, технология охлаждения LiquidCool для стабильной работы, большая диагональ 6.67", частота обновления 120 Гц, что идеально для игр, и впечатляющая мультикамера 64 Мп + 13 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Смарт подходит фактически для любых задач. Еще несколько дней на товар действует приятная скидка.
В отзывах пишут:
Отличный телефон, красивый, шустрый, отличное качество. Был запечатан в заводскую пленку, не вскрывался. При включении заряд 60%. Доставка до Сибири три недели.
Вакуумный робот-пылесос Dreame Bot L10 Pro с отличной силой всасываемости, вместительным пылесборником и аккумулятором, который позволяет ему работать до двух с половиной часов, станет отличным домашним помощником или классным подарком для всех любителей чистоты. Особенно, для ленивых любителей чистоты) А экспресс-доставка гарантирует, что ваш новый робот придет к вам очень быстро!
В отзывах пишут:
Отличный вакуумный робот, работает должным образом, очень хорошая чистка. С двумя собаками он очень хорошо улавливает все волоски, которые отпускают. Красивый дизайн.
Дождливые дни уже наступают, пора расчехлять зонты! Даже если у вас был зонт, рекомендуем сменить его на максимально удобную версию. Влезет в любую сумку, даже в клатч. В целом, можно даже в кармане куртки носить. Собирается очень удобно и в итоге в размере чуть больше нынешних популярных флагманов.
Базовая футболка — незаменимая вещь в гардеробе любой девушки, чистый холст для воплощения самых ярких идей. Используемая ткань — полиэстер в рубчик имеет мягкую и приятную для тела фактуру. В коллекции представлены спокойные пастельные оттенки. Универсальная модель свободного кроя, умеренный оверсайз с короткими рукавами и округлым вырезом горловины будет прекрасно смотреться с джинсами, брюками и юбкой, ее можно надеть в офис под кардиган или пиджак. Базовый топ подойдет для прогулок на свежем воздухе, для спорта, а также для повседневной носки.
В отзывах пишут:
Синтетика, мягкая, приятная к телу, тоненькая, на солнышке просвечивает, за свою цену отлично.
Смарт-браслет Huawei Band 6 (глобальная версия) с аккумулятором 180 мАч и цветным AMOLED-дисплеем 1,47 дюйма является одним из хитов продаж на Алиэкспресс. Магнитная зарядка, силиконовый ремешок, сенсорный экран и водонепроницаемость 5 атм. Смарт-браслет поддерживает 96 режимов тренировки, датчик сна и контроллер здоровья, а его заряда хватает на 2 недели работы.
В отзывах пишут:
Заказ пришел быстро. Упаковано качественно, в воздушный «матрас». Все в прекрасном состоянии, как коробка, так и умный браслет. Браслет был заряжен, подключился к телефону без каких-либо проблем. Полностью соответствует заявленным характеристикам. На мой взгляд, это лучший умный браслет сегодня. Я рекомендую товар и продавца.