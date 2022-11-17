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17:40 (мск), источник: Новости Mail.ru

Таяние ледников привело к высвобождению древних бактерий

Даже в одном миллилитре воды их тысячи.

Источник: AP 2022

Группа ученых из Университета Аберистуита в Уэльсе взяла пробы талой воды из восьми ледников Европы и Северной Америки, а также из двух участков ледяной шапки Гренландии. Исследователи провели анализы и обнаружили, что в каждом миллилитре ледниковой воды содержатся десятки тысяч различных микробов, сообщает The Guardian.

Таким образом освобождаются миллионы бактерий, природа которых науке не ясна. Полученные данные предполагают, что смываемые вместе с талой водой микробы и водоросли в среднем будут доставлять порядка 650 тысяч тонн углерода в год в следующие 80 лет в северном полушарии.

Данные расчеты были сделаны с учетом текущего умеренного роста выбросов углекислого газа. При этом ученые отмечают: если человечеству удастся сократить этот показатель, тем самым замедлив глобальное потепление Земли и таяние ледников, то в результате масса высвобождаемых древних микробов сократится приблизительно на треть.

Сотрудники Университета Аберистуита также предполагают, что высвобождаемые таянием ледников микробы, смываемые течением в океан, теоретически способны удобрить экосистемы или стать источниками полезных биологических молекул, например, помогут создать новый антибиотик. Но ученым требуется время и дополнительные исследования, чтобы выяснить это наверняка.

Недавно сотрудники Оттавского университета выяснили, что тающие ледники Арктики могут стать «почвой» для новых пандемий и для мутации известных заболеваний.

Олеся Маевская

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