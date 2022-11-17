20:02 (мск), источник: Московский комсомолец
Эксперты раскритиковали идею о единой школьной форме: «Разговоры о неважном»
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов 16 ноября озвучил планы ввести «единую школьную форму» на законодательном уровне.
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Слова министра не на шутку встревожили общественность. Неужели же по всей стране дети будут, подобно солдатам, ходить на занятия в одинаковой одежде? А как она будет выглядеть, кто это будет решать? Повеяло коричневыми школьными платьицами с белыми воротничками из времен СССР и убогими серыми костюмами мальчишек из середины 70-х…
«МК» разбирался вместе с авторитетами из учительского сообщества, что имелось в виду?
Напомним, что обязательное ношение школьной формы в нашей стране отменили весной 1994 года (а по факту отменили уже 1 июня 1992 года из-за остановки и ликвидации предприятий, производивших ее). Через 20 лет с 1 сентября 2013 года (в соответствии с новым законом) вновь была введена обязательная школьная форма, но только в порядке общих правил: каждая школа сама решала, в чем ходить детям.
Зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин не замедлил с реакцией на слова Кравцова, заявив, что «существующих в этой области норм достаточно».
«Сейчас закон предполагает введение неких единых требований к школьной одежде, а по решению совета школы возможна и единая форма», — сказал депутат. Также он заметил, что введение единой школьной формы в стране предполагает дополнительные затраты для семей, в том числе с низкими доходами. В таком случае государство должно брать эти расходы на себя.
Вот и председатель Санкт-Петербургского городского родительского комитета Михаил Богданов недоумевает: «Дело в том, что право устанавливать правила внешнего вида учащихся давно закреплено за школами — тут ничего нового я лично не усматриваю. Что имелось в виду, понять трудно, пока нет соответствующих распорядительных документов министерства или хотя бы методических рекомендаций».
…Те, кто родом из СССР, помнит коричневые платья учениц с черными в будни, а по праздникам — белыми фартучками. Стилизованные под них наряды и сегодня многие девочки надевают в честь выпуска из школы, следуя моде на винтаж. Кто-то вспоминает об этих платьях с дрожью — «это был ужас, у меня была аллергия на шерсть, да и жарко было в них весной!», а кроме того, черные передники с кружевами у кого-то ассоциировались с трауром.
Обеспеченные родители и в те времена умудрялись выделить своих дочек из коричневой массы одноклассниц: шили индивидуальные платья на заказ. Серые мешковатые школьные костюмы мальчиков, которые были до середины 70-х, могли изуродовать хоть кого… Потом их заменили на темно-синюю форму другого фасона. Позже, как мы помним, костюм-тройку (с юбкой) синего цвета стали носить и девочки.
Как выяснил «МК» у родителей, во многих столичных школах сейчас действует дресс-код, где-то совсем не строгий. «У нас можно и мальчикам, и девочкам ходить на занятия да хоть в джинсах. Основное требование — темный низ, светлый верх. Главное, чтоб никаких кричащих и неподобающих для ребенка элементов одежды», — говорит мама семиклассницы Насти.
Победитель конкурса «Учитель года России-2020», учитель математики из ростовского лицея классического элитарного образования Михаил Гуров рассказал «МК», как обстоят дела с ученической формой у них в регионе:
— В большинстве школ Ростовской области существуют достаточно жесткие требования к внешнему виду учеников. Необходимо, чтобы дети были аккуратно одеты в комплекты одежды, скомпонованных по принципу черный низ и белый верх, собраны волосы, отсутствовал вызывающий макияж.
В моей школе, которая, правда, принадлежит к частному сегменту, учащиеся посещают занятия в синих форменных поло (футболки), а к низу строгих требований нет. В целом, я положительно отношусь к инициативе введения единой формы. Хотя на сегодняшний день в среде родителей существует определенное «антиформенное лобби», считающее, что ограничения во внешнем виде влияют на свободу самовыражения их детей. Но, думаю, в современном мире можно найти сколь угодно много способов самовыражения и самореализации.
И, конечно, наличие формы дисциплинирует как в школьных стенах, так и дома, особенно если ребенок сам за ней ухаживает.
Но есть опасения, что финансирование такой объемной программы может стать неподъемной ношей для региональных бюджетов.
А вот председатель Всероссийского общества защиты прав граждан в сфере образования Виктор Панин раскритиковал шумиху вокруг этого вопроса:
— Если говорить «халва», то от этого во рту слаще не станет. Поэтому надо не про форму говорить, а все-таки про содержание. Мы должны рассуждать о качестве образования, о необходимости тех мировоззренческих, ценностных изменений, которые просто назрели и перезрели уже, понимаете?
Если же говорить о школьной форме, то, напомню, что нынешние законы, нормативно-правовая база все четким языком описывает. Другое дело, что этой базой многие руководители школ не умеют пользоваться. Желание директора школы или родительской общественности ввести некий дресс-код или требования к школьной форме должно подкрепляться юридически значимыми действиями, например, внесением изменений в Устав. Но многие школы вообще этим не заморачиваются. А потом происходят разные конфликты из-за внешнего вида ученика.
Панин также объяснил, что на законодательном уровне закрепить «единую форму» по всей стране, если представить такую ситуацию гипотетически, не получится:
— Мы все-таки живем в условиях рыночной экономики, а не командно-административной экономики, как это было в советское время. Кто и на какой основе все это будет производить? Кому отдадут этот заказ? Понадобится несколько производителей, чтобы эту задачу решить, на основе тендеров… Я уже не говорю, сколько возможностей открывается для коррупции. Что это будут за средства, откуда они будут браться, кто это будет финансировать? Государство или кто? Вы не сможете обязать родителей приобретать эту форму. Они вам скажут, что у них нет денег, условно говоря, чтобы ребенка прокормить, а вы еще предлагаете купить определенную одежду непонятно какого производителя, непонятно какого качества. У нас сейчас «Разговоры о важном» идут в рамках патриотического воспитания, а вот это разговор о неважном…
…Хотелось бы еще напомнить в этой связи слова заслуженного учителя РФ Евгения Ямбурга. В интервью «МК» он как-то сказал, что школьная форма — это хорошо, но она должна быть необременительной, с возможностью комбинировать ее с другой одеждой, обязательной в ней должна быть только школьная эмблема. «Я за школьную форму, но против унификации, чтобы всех подводить под единый стандарт», — сказал Ямбург. Учителя, по его убеждению, в принципе не имеют права ругать школьников за внешний вид: «Мне смешно, когда учителя гоняют ребенка за крашеные волосы, ведь важно, что у школьника в голове, а не на голове! Пора наконец понять, что мир меняется. Надо заниматься делом, развивать ребят. Они живут уже в открытом мире. И идти вперед с головой, повернутой назад, невозможно».