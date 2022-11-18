12:31 (мск), источник: РБК Life
«Джеймс Уэбб» обнаружил две самые древние из известных галактик. Фото
Они образовались через 350 и 450 млн лет после Большого взрыв.
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Космический телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил две новые галактики, которые до сих пор были скрыты от глаз. Одна из них образовалась через 350 млн лет после Большого взрыва, а другая — через 450 млн лет после него. Первая теперь претендует на звание старейшей из обнаруженных на данный момент. Об этом сообщили в американском космическом агентстве (NASA). Если данные подтвердятся, то это недавно обнаруженное скопление звезд превзойдет самую далекую галактику, сформировавшуюся спустя 400 млн лет после возникновения Вселенной (ее обнаружил телескоп «Хаббл»). Сейчас «Джеймс Уэбб» будет некоторое время наблюдать за галактиками в инфракрасном диапазоне, чтобы подтвердить данные нового рекордсмена.
«В очередной раз Вселенная удивила нас. Эти ранние галактики очень необычны во многих отношениях», — сказал главный научный сотрудник программы «Джеймс Уэбб» Томмазо Треу из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.
На фото, представленных в NASA, показаны обе галактики, видимые на сегодняшний день. Последние открытия «Уэбба» ученые описали в научном журнале Astrophysical Journal Letters.
«От этих наблюдений просто идет кругом голова. Это совершенно новая глава в астрономии. Это как археологические раскопки, когда вы вдруг находите затерянный город или то, о чем вы не знали. Это ошеломляет», — добавила Паола Сантини, член команды исследователей. Как отметили астрономы, эти галактики «прятались за пределами досягаемости “Хаббла”, предшественника “Уэбба”».
Космический телескоп «Джеймс Уэбб» — обсерватория стоимостью $10 млрд. Это самый большой и самый мощный телескоп, когда-либо отправленный в космос, он находится на солнечной орбите в 1,6 млн км от Земли. «Джеймс Уэбб» запустили в декабре 2021 года. Аппарат назвали в честь второго директора НАСА, который руководил агентством с 1961 по 1968 год. Летом начались полномасштабные научные операции, и с тех пор НАСА регулярно публикует новые снимки Вселенной.
Ранее «Джеймс Уэбб» снял кадры рождения звезды, которой всего около 100 тыс. лет. Как отмечают специалисты, по космическим меркам это очень юный возраст. Телескоп передал на Землю снимок, на котором запечатлен процесс образования материи. При этом сама новорожденная звезда спрятана за плотной полосой — это темное облако из газа и пыли, Молекулярное облако Тельца. До того как она превратится в полноценное светило, протозвезду продолжат окружать газ и пыль из облака, где она формировалась.