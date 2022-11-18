17:55 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Китае стадо овец 12 дней ходит по кругу без перерыва
Хозяйка скота не знает, что могло стать причиной столь странного поведения.
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Фермерша из Китая по фамилии Мяо поделилась в социальных сетях видео, на котором стадо ее овец непрерывно ходит по кругу на протяжении почти двух недель. Daily Mail пишет, что все началось с нескольких животных, которые стали без причины ходить по часовой стрелке, а позже к ним присоединились и другие.
Женщина призналась, что никогда не видела ничего подобного, поэтому и опубликовала кадры в Интернете, чтобы найти разгадку. Самой распространенной среди комментариев версией была загадочная болезнь скота, но Мяо уверяет, что овцы здоровы, хорошо питаются и получают все необходимые витамины.
Недавно десятки овец образовали на поле в Британии «таинственный символ».
Олеся Маевская