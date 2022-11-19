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11:15 (мск), источник: Вечерняя Москва

В России выявили 5445 новых случаев коронавируса за сутки

За минувшие сутки в российских регионах выявили 5445 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф» в субботу, 19 ноября.

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Источник: РИА "Новости"

За указанный период в стране подтвердили 62 летальных исхода от коронавируса. При этом 1063 человека были госпитализированы в медицинские учреждения с диагностированным COVID-19.

После прохождения лечения под присмотром врачей за сутки полностью выздоровел 6621 пациент, отмечается на портале.

18 ноября Роспотребнадзор предупредил, что в России активизировался эпидемический процесс по гриппу, ОРВИ и коронавирусной инфекции. В ведомстве также напомнили о схожести симптомов гриппа и коронавируса на начальном этапе заболеваний. Они могут проявляться в повышенной температуре, кашле и головной боли.

До этого «Вечерняя Москва» выяснила у экспертов, как повторное заражение коронавирусом влияет на здоровье. По словам кандидата медицинских наук Андрея Кондрахина, коронавирус провоцирует целый ряд заболеваний, которые наносят все больше вреда при каждом последующем заражении.

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