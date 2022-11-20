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12:02 (мск), источник: m24.ru

В России за сутки выявили 5 217 новых случаев COVID-19

В России за минувшие сутки выявили 5 217 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19.

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Источник: Агентство «Москва»

Наибольшее число новых случаев зафиксировано в Москве — 808, Санкт-Петербурге — 464, Свердловской области — 270, Самарской области — 188, Подмосковье — 181.

Госпитализация потребовалась 641 пациенту. В 13 регионах страны число госпитализаций увеличилось, еще в 58 — уменьшилось, а в 14 регионах осталось без изменений.

От последствий инфекционного заболевания скончались 59 человек. Выздоровели после прохождения лечения 4 443 жителя столицы.

Всего с начала пандемии в России выявили 21 536 229 случаев COVID-19. Благополучно перенесли болезнь 20 943 924 человека.

Ранее вирусолог Александр Лукашев спрогнозировал небольшую волну заболеваемости коронавирусной инфекцией в России в ближайшие недели. По его словам, это будет обусловлено появлением в стране новых вариантов вируса.

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