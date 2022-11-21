Тест: как хорошо вы знаете самые необычные приветствияПроверим, как хорошо вы адаптируетесь, к примеру, в Китае
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16:52 (мск), источник: Новости Mail.ru

Тест: как хорошо вы знаете самые необычные приветствия?

Проверим, как хорошо вы адаптируетесь, к примеру, в Китае?

21 ноября отмечается Всемирный день приветствий. Интересно, как хорошо вы умеете приветствовать других?

Мы не говорим о банальном «Здравствуйте», а о традициях и особенностях приветствия и знакомства в других странах, которые могут порой удивить или шокировать. Ответьте, насколько верны эти утверждения, и проверьте себя.

Во время загрузки произошла ошибка.

Олеся Маевская

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Во время загрузки произошла ошибка.
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