16:52 (мск), источник: Новости Mail.ru
Тест: как хорошо вы знаете самые необычные приветствия?
Проверим, как хорошо вы адаптируетесь, к примеру, в Китае?
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21 ноября отмечается Всемирный день приветствий. Интересно, как хорошо вы умеете приветствовать других?
Мы не говорим о банальном «Здравствуйте», а о традициях и особенностях приветствия и знакомства в других странах, которые могут порой удивить или шокировать. Ответьте, насколько верны эти утверждения, и проверьте себя.
Олеся Маевская
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