17:25 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Саудовской Аравии строят плавучий город в виде черепахи
Его стоимость составляет пять миллиардов долларов (более 300 миллиардов рублей).
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Дизайнерская студия Lazzarini представила огромную яхту в виде черепахи под названием «Пангеос» (Pangeos). После завершения строительства «Пангеос» станет самым большим плавучим сооружением из когда-либо построенных — одновременно на нем сможет находиться до 60 тысяч человек.
«Пангеос» получил свое название от Пангеи, суперконтинента, существовавшего миллионы лет назад в эпоху позднего палеозоя и раннего мезозоя. Дизайнеры отметили, что футуристический плавающий город «в форме черепахи станет самым большим сооружением в мире из когда-либо построенных, так как его длина составит 550 метров, а ширина с учетом “ласт” черепахи достигнет 610 метров».
«Домом» для плавучей черепахи станет Саудовская Аравия. А срок реализации составит восемь лет.
Недавно стало известно, что в пустыне Саудовской Аравии построят зеркальный город-небоскреб. Специалисты уверены, что строительство займет около 50 лет.
Олеся Маевская