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18:16 (мск), источник: Коммерсантъ

Глава профсоюза медработников сообщил о нехватке врачей

Председатель профсоюза работников здравоохранения Анатолий Домников оценил нехватку кадров в российской медицине на уровне 30%. Для борьбы с «профессиональным выгоранием», которое может возникнуть на фоне дефицита кадров, Домников предложил повысить зарплату медработникам.

Источник: РИА "Новости"

«Думаю, 30%, а то и больше специалистов (в медучреждениях.— “Ъ”) не хватает, если в относительной оценке. В абсолютных цифрах — порядка 20 тыс. врачей», — сказал председатель профсоюза, выступая на пресс-конференции в Уфе (цитата по «Интерфаксу»).

По словам господина Домникова, дефицит кадров обуславливает вторую отраслевую проблему — «профессиональное выгорание». «Если у нас дефицит врачей есть, значит, в результате возникает перегрузка. Отсюда выгорание, которое только увеличивается», — уточнил он.

Одной из эффективных мер для решения вопроса кадрового дефицита, может стать повышение заработной платы сотрудникам медучреждений, считает Анатолий Домников. «Мер очень много придумали. Они очень перспективны, растянуты во времени. Поэтому самое главное, что помогло бы в этой ситуации — это повышение заработной платы», — отметил он.

Ранее сегодня, 21 ноября, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что ситуация с кадрами в отрасли крайне напряженная. Он отметил, что в настоящее время в правительстве активно обсуждают возможность увеличить зарплаты медработникам. По словам господина Мурашко, в 2022 году правительство дополнительно выделит 59 млрд руб. на заработные платы медикам в российских субъектах.

В 2021 году большинство регионов России также фиксировали нехватку врачей. Из данных Минздрава следует, что по итогам прошлого года в государственном здравоохранении РФ не хватало 26,4 тыс. врачей.

Милена Костерева

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