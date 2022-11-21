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17:48 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые обнаружили редчайшего голубя-фазана, которого не видели 140 лет

На данный момент ареал обитания птицы находится под угрозой.

Издание Business Insider пишет о том, что сотрудникам Корнеллского университета удалось обнаружить черношейного фазанового голубя (Otidiphaps nobilis insularis), которого в первый и последний раз видели еще в 1882 году. Помогли исследователям местные жители острова Фергуссон, на котором и обитают птицы — они показали, где лучше расположить камеры.

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Однако владелец участка леса, в котором обнаружен живой голубь, уже подписал сделку с лесозаготовительной компанией. В ближайшем будущем последнее убежище редчайшей птицы может быть уничтожено, потому команда ищет финансирование, чтобы вернуться на Фергуссон и оценить, сколько же голубей осталось на острове.

Недавно ученые обнаружили моллюска, который считался вымершим. Впервые он был описан в научных трудах 1930-х годов.

Олеся Маевская

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