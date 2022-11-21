18:01 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые проголосовали за отказ от високосных секунд с 2035 года
В течение последних 50 лет к часам добавляли дополнительное время.
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На 27-й Генеральной конференции по мерам и весам, ученые и представители правительств стран со всего мира проголосовали за прекращение добавления «лишних» секунд к 2035 году. Как сообщает Phys.org, цель этого действия — скомпенсировать разницу между точным атомным временем и вращением Земли.
Это позволит создать более точные системы и программы, которые перестанут нуждаться в постоянной временной корректировке. Россия хотела отодвинуть дату вступления в силу этого решения до 2040 года, в то время как другие страны призывали к более быстрому отказу до 2030-го, так что 2035 год стал оптимальной компромиссной датой.
Впервые «лишние» секунды начали добавлять в 1972 году, в последний раз это произошло в 2016-м. До 2035 года эта традиция будет продолжена, но затем в качестве компенсации выступят более крупные временные отрезки (например, минуты), которые придется добавлять, самое большее, раз в 50−100 лет.
Олеся Маевская