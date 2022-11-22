ВЦИОМ: 87% россиян никогда не обращались к психологам

Так, 87% россиян не разу не обращались за профессиональной психологической помощью. При этом 12% респондентов имели опыт общения со специалистом: 8% из них смогли решить свои проблемы, а 4% признались, что сессии с психологом им не помогли. Аналитики ВЦИОМа отмечают, что спрос на этот вид услуг среди россиян растет. За 13 лет доля людей, которые обращались к психологам, увеличилась в два раза — с 6% в 2009 г. до 12% в 2022 г.
По мнению 24% россиян, доверие к психологам выросло. Еще 29% респондентов считают, что оно осталось на том же уровне. При этом 8% россиян отмечают снижение уровня доверия к специалистам.
Также ВЦИОМ зафиксировал максимальный показатель среди тех, кто справляется со стрессом самостоятельно. В ходе ноябрьского опроса 68% респондентов заявили, что у них никогда не возникает потребности «поплакаться в жилетку». В 2009 г. своими силами справлялись со стрессом только 20%, а в 2018 г. этот показатель вырос уже до 54%, обратили внимание специалисты ВЦИОМа.
Всего в исследовании участвовало 1600 человек старше 18 лет, опрос проводился 12 ноября.
Также с 11 по 13 ноября опрос, посвященный тревожности среди россиян, проводил ФОМ. Согласно результатам исследования, 49% респондентов отметили, что в течение этой недели среди их окружения преобладало тревожное настроение. При этом неделей ранее этот показатель был выше на 10 п. п. При этом доля тех, в окружении которых преобладает спокойное настроение, увеличилась с 35 до 46%.