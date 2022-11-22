12:59 (мск), источник: Новости Mail.ru
Объявлены итоги Рамочной конвенции ООН об изменении климата
Детали будут выработаны на встрече в будущем году.
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Переговоры на 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP27) в египетском Шарм-эш-Шейхе привело к созданию фонда «убытков и ущерба», который поможет уязвимым странам справиться с последствиями глобального потепления. Издание ScienceAlert со ссылкой на Agence France-Presse сообщает, что обсуждение заняло две недели.
В заключительном заявлении COP27, охватывающем широкий спектр деятельности по борьбе с потеплением на планете, цитируется прошлогодний документ с призывом ограничить рост средней мировой температуры воздуха 1,5 градусами по Цельсию выше доиндустриальных уровней.
Выступающие отметили, что на данный момент общая мировая температуре выше необходимого на 1,2 градуса Цельсия, что заметно сказывается на планете.
Участники конференции ООН по климату в результате напряженных дебатов смогли согласовать проект по созданию инструмента компенсации развивающимся государствам. Притом в Европе отмечают отсутствие прогресса относительно дополнительных усилий по сокращению выбросов парниковых газов и постепенного отказа от ископаемого топлива.
Недавно исследователи Массачусетского технологического института выяснили, что Земля способна сама стабилизировать свой климат. Но для этого понадобятся сотни тысяч лет.
Олеся Маевская