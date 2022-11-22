13:46 (мск), источник: Новости Mail.ru
День сыновей: обычаи, приметы, особенности праздника
Рассказываем, как его отмечают.
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22 ноября в России отмечается День сыновей. Это новый для России и стран СНГ праздник, поэтому строгих правил у него нет, и даже до недавнего времени дата празднования была «плавающей».
Однако это важный семейный праздник наравне с Днем матери, Днем отца и Днем дочерей. Сегодня мы познакомим вас с его особенностями, а вы не забудьте поздравить его виновников.
Для России День сыновей — молодой праздник и только набирает популярность. Торжество распространилось на территории РФ благодаря СМИ, однако одной истории, объясняющей его возникновение нет. Зато есть цель празднования — привлечь внимание к семейным ценностям и объединить близких людей.
Традиционно этот праздник проводится в семейном кругу. Родители дарят сыновьям подарки, произносят в их честь тосты и поздравления. Но празднующих никто не ограничивает в выборе места проведения торжества или подарков: праздник можно отметить и в кафе, и в зоопарке, и в музее, и в кино.
В Японии 5 мая проходит Праздник мальчиков. В этот день семьи, у которых есть мальчики, вешают перед домами флаг с изображением карпа. По народным японским поверьям эта рыба символизирует смелость, ум и честь. На дверях вешаются зеленые флаги. Количество флагов соответствует количеству мальчиков.
В Швеции 7 августа справляется День мальчиков, который также называется День лангуста. В этот праздник мальчики наряжаются в костюмы этих животных, готовят художественные номера, принимают участие в спортивных играх и состязаниях.
В Бразилии 12 октября отмечается День детей. В этот день проводятся маскарады и карнавалы. Родители дарят детям подарки, а в детских магазинах производители проводят акции на детские товары.
С древних времен появление в семье мальчика считалось счастливейшим событием в жизни родителей. Объяснялось это тем, что сын до сих пор считается, прежде всего, наследником, защитником и продолжателем рода. Но не стоит забывать, что праздник в первую очередь посвящен детям, и отмечать его нужно соответственно.
Олеся Маевская