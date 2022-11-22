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15:37 (мск), источник: Новости Mail.ru

Как окружающая среда в детстве влияет на наше здоровье

Ученые выявили шесть групп пагубных факторов.

Источник: Reuters

Сотрудники Барселонского института глобального здравоохранения (ISGlobal) провели исследование, касающееся воздействия окружающей среды в раннем возрасте на здоровье в будущем. Результаты были опубликованы в журнале Nature Communications.

От 70 до 90% риска развития различных заболеваний определяется совокупностью факторов, которым люди подвергаются на протяжении всей жизни. И все же ученые не до конца изучили все экологические опасности, которые влияют на человеческий организм.

Исследователи стремились связать многочисленные химические процессы, происходящие на открытом воздухе, влияние социальных контактов и образа жизни с молекулярными профилями у одних и тех же детей. Анализ включал 1301 матерей и их детей из шести европейских стран — Испании, Великобритании, Франции, Литвы, Норвегии и Греции.

Анализ выявил 1170 значимых взаимосвязей (249, произошедших во время беременности, и 921 — в детстве), влияющих на здоровье малышей. Ученые разделили пагубные факторы на шесть групп: медь, табачный дым (при условии, что мама курит во время беременности), качество воздуха в помещении, стойкие органические загрязнители, фталаты и парабены (токсичные вещества, встречающиеся в еде и бытовой химии), а также погодные условия.

Недавно исследователи из Университета Абердина и Университета Хасселта в Бельгии обнаружили, что наночастицы сажи могут проникать через плаценту и попадать в органы плода.

Олеся Маевская

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