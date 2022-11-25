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25 ноября, источник: © РИА Новости

В Роскомнадзоре прокомментировали ситуацию вокруг сериала «Монастырь»

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Роскомнадзор, комментируя ситуацию, связанную с сериалом «Монастырь», заявил РИА Новости, что закон не предусматривает отдельного требования о наличии прокатного удостоверения на распространяемое аудиовизуальное произведение.

РКН подчеркнул, что выдачу прокатного удостоверения и контроль его наличия у находящихся в прокате картин осуществляет Минкульт России.

«Статья 10.5 закона “Об информации, информационных технологиях и о защите информации” не предусматривает отдельного требования о наличии прокатного удостоверения на распространяемое аудиовизуальное произведение», — говорится в сообщении.

Минкультуры РФ приняло решение об отказе ООО «Кинокомпания Лунапарк» в выдаче прокатного удостоверения на сериал «Монастырь». Решение принято на основании подпункта «ж» пункта 18 Правил выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения на фильм. Речь идет об оскорблении религиозных чувств верующих.

В ведомстве отметили, что материалы по сериалу переданы на экспертную оценку в РПЦ. В РПЦ отметили, что сценарий дает искаженное представление о монашеской жизни в женских обителях РПЦ.

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