В Роскомнадзоре прокомментировали ситуацию вокруг сериала «Монастырь»

РКН подчеркнул, что выдачу прокатного удостоверения и контроль его наличия у находящихся в прокате картин осуществляет Минкульт России.
«Статья 10.5 закона “Об информации, информационных технологиях и о защите информации” не предусматривает отдельного требования о наличии прокатного удостоверения на распространяемое аудиовизуальное произведение», — говорится в сообщении.
Минкультуры РФ приняло решение об отказе ООО «Кинокомпания Лунапарк» в выдаче прокатного удостоверения на сериал «Монастырь». Решение принято на основании подпункта «ж» пункта 18 Правил выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения на фильм. Речь идет об оскорблении религиозных чувств верующих.
В ведомстве отметили, что материалы по сериалу переданы на экспертную оценку в РПЦ. В РПЦ отметили, что сценарий дает искаженное представление о монашеской жизни в женских обителях РПЦ.