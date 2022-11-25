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25 ноября, источник: ТАСС

На севере Красноярского края в 2023 году создадут этно-деревню

На базе этно-деревни будут работать местные мастера народных промыслов.

КРАСНОЯРСК, 25 ноября. /ТАСС/. На севере Красноярского края в селе Хатанга в 2023 году появится этно-деревня для развития внутреннего туризма. Об этом на «Российской креативной неделе — Сибирь» в пятницу сообщил ТАСС руководитель Агентства по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края Антон Нарчуганов.

«Мы планируем развивать формат этнодеревень на севере Красноярского края для привлечения туристов со всей России. Уже в 2023 году в Хатанге на Таймыре откроется такая деревня», — сказал Нарчуганов.

На базе этно-деревни будут работать местные мастера народных промыслов, которые предложат туристам свою продукцию: изделия из бисера и кости животных, национальную одежду.

По данным агентства, в Красноярском крае зарегистрировано 16 тыс. представителей коренных малочисленных народов севера. Около 5 тыс. человек занимают народными промыслами.

Хатанга — село на востоке Таймырского полуострова, расположено на одноименной реке. В нем проживают 289 человек.

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