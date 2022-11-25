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25 ноября, источник: ТАСС Наука

JAXA обвинила своего астронавта в подделке данных научного эксперимента

Агентство не уточнило, какие конкретно ошибки были допущены.

Источник: AP 2022

ТОКИО, 25 ноября. /ТАСС/. Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) уличило своего астронавта Сатоси Фурукаву в подделке данных о научном эксперименте. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в Токио исполнительный директор JAXA Хироси Сасаки.

«Небрежное управление данными и плохое руководство подорвали надежность и научную ценность исследования. Мы приносим глубокие извинения всем, кого это касается. У нас было слабое понимание медицинских исследований и недостаток опыта. Мы упустили возможность самостоятельно внести изменения», — сказал он.

Речь идет об эксперименте, в ходе которого восемь человек в течение двух недель находились в закрытом помещении, напоминающем космическую станцию. Его целью была оценка психического состояния участников и уровень испытываемого ими стресса. Руководителем исследования выступал Фурукава. В ходе него, как выяснили в JAXA, были случаи подделки и внесения неверных данных. Какие конкретно ошибки были допущены, агентство не уточняет.

Результаты эксперимента не были опубликованы в виде научной статьи, и JAXA считает, что это не является конкретным нарушением, которое можно приравнять к подделке или фальсификации данных с точки зрения японского законодательства. Тем не менее в JAXA намерены наказать ответственных за ошибки, в том числе Фурукаву. Однако это, как отмечается, не должно повлиять на планы отправки его на Международную космическую станцию (МКС) в следующем году.

Фурукава стал астронавтом JAXA в 1999 году. В 2011 году он находился на МКС в течение 167 суток.

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