Китай строит карантинный центр в Гуанчжоу на фоне вспышек COVID-19

Карантинный центр «Наньша» строится в населенном пункте Ваньцинша в районе Наньша городского округа Гуанчжоу, именно этот участок был выбран для строительства карантинного центра, так как в этом районе ровная и подходящая для строительства поверхность, вокруг нет жилых массивов, а от центра Гуанчжоу на машине добираться около одного часа.
Общая площадь проекта составляет 815 квадратных метров, площадь застройки — 530 квадратных метров, согласно проекту, в центре всего будет 21 870 комнат, предназначенных преимущественно для прохождения централизованного карантина, по окончанию строительства в них можно будет одновременно разместить до 80 тысяч человек.
При возведении центра используется метод быстрого строительства из контейнеров, которое ведется круглосуточно с 14 ноября. В строительстве задействовано в общей сложности порядка 18 тысяч человек. На данный момент это крупнейший строящийся в Гуанчжоу объект для прохождения карантина.
По состоянию на 23 ноября уже были готовы к сдаче 1120 койко-мест для медицинского персонала и два блока с 96 офисными помещениями, а также 1300 комнат для изоляции пациентов.
На участке помимо непосредственно помещений для карантина есть различные функциональные зоны, в том числе пункты для сбора мусора, зоны для стоянки и дезинфекции автобусов, раздельные входы и выходы для изолированных лиц.
Гуанчжоу за период пандемии несколько раз столкнулся с довольно крупными вспышками заражения, туда также прибывают самолеты из-за границы, в том числе рейс «Аэрофлота» из Москвы. Местные власти заявляют о необходимости усиливать меры профилактики и борьбы с распространением болезни, поэтому количество карантинных учреждений в городе постоянно растет.
Китай почти с самого начала пандемии коронавируса придерживался политики нулевой терпимости к вирусу, китайский противоэпидемиологический контроль по-прежнему остается одним из самых строгих в мире.
В последние месяцы в Китае вновь наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации в связи с многочисленными локальными вспышками COVID-19, из-за чего в ряде городов введены частичные локдауны, а люди вынуждены ежедневно проходить ПЦР-тестирование. С 24 ноября были ужесточены ограничительные меры на фоне роста заболеваемости СOVID-19 в целом ряде крупнейших городов Китая, в том числе в Пекине, Чэнду, Шанхае.