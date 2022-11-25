25 ноября, источник: Новости Mail.ru
Ученые вывели меню, в перспективе помогающее бороться с деменцией
В ней — чашка чая на завтрак, листовой салат из шпината на обед и бокал красного вина на ужин.
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Согласно недавним исследованиям сотрудников Медицинского центра Раш в Чикаго, существуют особые продукты, которые способны снизить риск развития деменции. Daily Mail пишет, что в экспериментах принял участие 961 человек со средним возрастом 81 год. Само исследование заняло семь лет.
Ученые отмечают, что у людей, которые потребляют больше пищи или напитков, содержащих антиоксидантные флавонолы — растительные соединения, связанные с различными преимуществами для здоровья, — заметно медленнее снижаются когнитивные функции. Ежегодно участники заполняли анкету о том, как часто они ели определенные продукты. Также они выполняли тесты на когнитивные функции и память.
По итогу исследователи разделили добровольцев на пять групп в зависимости от количества флаванолов в их рационе. В среднем участники потребляли около 10 миллиграммов общего количества флаванолов в день. Самая низкая группа потребляла около 5 мг в день, в то время как самая высокая — в среднем 15 мг в день, что эквивалентно трем-четырем чашкам чая.
Чтобы измерить снижение когнитивных функций, исследователи использовали глобальную систему оценки, которая включает 19 различных тестов.
Анализ показал, что у людей с самым высоким потреблением флавонолов когнитивные функции работали на 32% лучше по сравнению с другими добровольцами.
Исследование также показало, что у тех, кто получал большую часть растительных соединений из капусты, бобов, чая, шпината и брокколи, скорость снижения когнитивных функций была самой низкой.
Комментируя полученные данные, доктор Сара Имарисио, глава отдела стратегических инициатив в Исследовательском центре по изучению болезни Альцгеймера в Великобритании, отметила, что эта диета — лишь один из факторов, который может повлиять на здоровье мозга. Исследователи все еще пытаются определить, в какой степени определенные диетические компоненты, такие как флавонолы, влияют на здоровье, память и мыслительные способности.
Недавние исследования доказали, что тревожные сны приводят к деменции в старости. Мужчины страдают от этого в пять раз чаще женщин.
Олеся Маевская