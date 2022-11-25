25 ноября, источник: РБК Life
6 рекордных выигрышей в лотерею в России, и что стало с победителями
₽56 млн, выигранные студенткой из Москвы, далеко не самая крупная сумма.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Московская студентка Екатерина Чучелина 24 ноября стала обладательницей внушительной суммы в 56 млн руб. — девушка выиграла их в лотерею «Все или ничего», не отгадав ни одной цифры в заветном билете (таким было условие розыгрыша). Кажется, что урвать такой большой приз в обычной лотерее практически невозможно, но за последние 20 лет в России встречались и куда более серьезные выигрыши.
РБК Life вспоминает истории самых везучих россиян, покупавших лотерейные билеты, и напоминает, что деньги — еще не гарантия счастья.
Абсолютный рекорд по сумме лотерейного выигрыша в России принадлежит жительнице Московской области Надежде Бартош. 31 декабря 2020 года она выиграла в «Русское лото» целый миллиард рублей, чего ранее в стране еще не случалось.
Надежда призналась, что покупает лотерейные билеты несколько раз в год, в основном, по праздникам. Собственно, выигрышный билет был новогодним подарком от ее детей. На полученные деньги женщина планировала развивать семейный бизнес и приобрести украшение.
Неоднократно историю Надежды Бартош пытались расследовать, обвиняя женщину в недобросовестном выигрыше и связях с различными крупными бизнесменами. Однако ни одна из этих теорий так и не подтвердилась.
В январе 2001 года безработным Рустему и Надежде Мухаметзяновым повезло выиграть в лотерею «Бинго-шоу» огромную сумму в $1 млн — около 29 млн руб. по прежнему курсу. Однако баснословный приз практически полностью испарился уже через пять лет после знаменательного события. Сначала семья Мухаметзяновых тратила деньги только на алкоголь, но потом вложила их в элитное жилье в центре Уфы, несколько квартир для детей и пару отечественных автомобилей.
К сожалению, у этой сказки нет счастливого конца. Надежда Мухаметзянова скончалась от болезни, а Рустем и уже повзрослевшие сыновья не работают, прожигая остатки денег. «Отовариваюсь в дорогих магазинах, могу позволить себе купить и колбасу копченую, и картошку отборную с рынка. Денег еще на пару лет должно хватить, — комментирует победитель лотереи. — А на большее я не рассчитываю. Чувствую, недолго мне осталось».
Еще один рекорд по сумме выигрыша в лотерею принадлежит пенсионерке из Воронежской области Наталье Власовой. На момент победы, в 2017-м, ей было 63 года, а сумма в 506 млн рублей удивила женщину настолько, что она долгое время не могла поверить в свою удачу.
Наталья рассказывала, что лотерейные билеты в их семье принято дарить по большим праздникам. По ее словам, выигрышный билет пролежал на серванте почти неделю, и пенсионерка всерьез задумывалась о том, чтобы его выкинуть — но все же решила проверить номер. Как оказалось, не зря.
На выигранные деньги Наталья планировала приобрести жилье и хорошо отдохнуть, а оставшуюся сумму направить на благотворительность. Однако вскоре женщине и ее дочери начали поступать угрозы от неизвестных, а в их районный центр стали приезжать назойливые просители. В итоге дочери Натальи даже пришлось удалиться изо всех социальных сетей.
В начале 2019-го года серьезную сумму в 500 млн рублей в двух лотереях «Русское лото» выиграли сразу две семьи. Причем обе из них не выходили с организаторами на связь, и, казалось, вообще не планировали забирать деньги.
Первым победителем оказались супруги из Екатеринбурга Оксана и Николай Мирошниченко. Выигрышный билет лежал у них с лета 2018-го. В Москве супруги побывали впервые, когда приехали забирать сертификат о выплате. Журналисты позднее выяснили, что Оксана и Николай не живут богатой жизнью: продолжают работать, выплачивать ипотеку и другие кредиты.
Вторые полмиллиона ушли к супругам Любови и Сергею Догоровым из Санкт-Петербурга. Пара утверждала, что победить им помог специальный амулет в виде монеты, перевязанной красной лентой. Сергей раньше работал слесарем, а его жена — гардеробщицей. Супруги подчеркнули, что выигрыш пришелся очень кстати, и теперь они наконец-то смогут поправить материальное положение и хорошо отдохнуть.
В 2017 году жительница Сочи Асмик Реуфовна потратила на свой лотерейный билет 700 ₽, а в итоге стала обладательницей почти 365 млн. Правда, организаторам лотереи пришлось поискать свою победительницу. Сначала она долго не выходила на связь, а потом сообщила, что не может приехать в Москву за призом — хотела взять с собой всю семью «для надежности», но на это требовалась внушительная сумма денег.
Около 30% от суммы выигрыша Асмик планировала отправить в избирательный фонд Краснодарского краевого отделения КПРФ и, таким образом, помочь партии на выборах в Законодательное собрание Краснодарского края.
А 47-летнему врачу из Новосибирска в 2016 году билет обошелся в 1800 ₽ Выиграв с его помощью в «Гослото» 358 млн руб, мужчина даже не понял, что именно произошло. Он рассказывал, что прочитал несколько десятков новостей о рекордном призе в интернете, но понятия не имел, что сам стал их героем. Проверить билет он решился лишь спустя несколько дней. Полученные деньги планировал потратить на переезд в Москву вместе с семьей, развитие собственного бизнеса, покупку большого дома и финансовую помощь нуждающимся.