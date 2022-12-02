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16:29 (мск), источник: Новости Mail.ru

Универсальные утепленные брюки-карандаш найдены по суперцене

Зимние холода можно пережить только при помощи теплой подмоги: вязаные свитера, термобелье, зимние аксессуары и многое другое помогут вам комфортно чувствовать себя в любую погоду. К тому же не секрет, что зимние вещи могут быть не только теплыми, а еще суперстильными и уютными! Забирайте свою партию всевозможных «теплых» товаров для комфортного отдыха или рабочих дней.

Зимние стильные брюки

Утепленные брюки из хлопка высокой посадки отличного качества. Комфортная длина брюк отлично подойдет по размеру, а удачный фасон украсит многие типы фигур, не сильно заужены. Теплая ткань: вас не продует даже при сильном ветре. Отлично выдержат машинную стирку при 30°. Резинка по задней части брюк. Выбирайте из трех классических цветов на сайте.

В отзывах пишут:
  • Шикарные брюки. Давно на них смотрела и решила заказать, теперь это моя любовь. Они правда классные. Очень мягкие, тёплые и смотрятся богато. Качество отличное. Пошив ровный. Материал плотный, немного эластичный. По бокам глубокие карманы. По спинке резинка. На попе карманы-обманы. Доставка две недели. Рекомендую
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Зимние стильные брюки

Зимние перчатки с сенсорным экраном

Водонепроницаемые, ветрозащитные, сенсорные перчатки. Согреют вас в холодную погоду. И больше не нужно писать сообщения замерзшими пальцами, а потом отогреваться в карманах. Пользуйтесь телефоном сразу в теплых перчатках. Подходят для зимнего вождения, велоспорта или обычных походов и прогулок. Сверяйтесь размером с фото в описании товара на сайте. Действует хорошая скидка.

В отзывах пишут:
  • Товар как на фото, с продавцом не общался, не было необходимости. Отправили быстро. На вид все нормально. Все прошито, ничего не торчит. Пальцами со вставкой мобильник управляется. На ширину ладони 10см брал размер XL, все норм. Размерная сетка в описании соответствует, пользуйтесь.
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Зимние перчатки с сенсорным экраном

Утепленные зимние колготки

Оставаться модной и женственной можно даже зимой в условиях суровых холодов. Именно для этого были придуманы утепленные женские колготки. Они не увеличивают объемы и выглядят очень натурально, при этом не дают замерзнуть, даже в лютый мороз. На выбор предлагается две модели с обычным двойным уплотнением для осени и плюшевым “мохнатым” утеплителем для зимы. Кроме того, можно выбрать разные размеры и расцветки. 

В отзывах пишут:
  • Офигенные! Единственный их минус - в области стопы нет теплого начеса, там обычный плотный капрон, в остальном суперские колготки, очень теплые, резинка удобная и хорошо держится, запаха нет, рекомендую.
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Утепленные зимние колготки

Теплые худи из хлопка с флисом

Одна из лучших моделей худи 2021 года будет доступна со скидкой еще несколько дней. У нее трендовый рукав «летучая мышь», крой оверсайз, натуральный состав (первоклассный хлопок!), изнутри — теплый флис, а еще у худи невероятно стильные расцветки. Смело добавляйте в корзину - у товара отличные отзывы и очень высокий рейтинг!

В отзывах пишут:
  • Костюм супер, я в восторге! Такие в шоурумах продают в два раза дороже. Качество отличное. Ткань тёплая, добротная. Мои параметры: рост 170, вес 48, 82-62-90. Штаны взяла S, толстовку M и это идеальное сочетание. Штаны как раз, а толстовка лёгкий оверсайз. Капюшон не куцый, большой. Штаны не облегают, свободные. Доставка 1,5-2 недели транспортной компанией.
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Теплые худи из хлопка с флисом

Теплые домашние тапочки

Чудесные тапочки выполнены из хорошего, приятного, мягкого искусственного меха. Они будут дарить вам тепло и уют. Размер соответствует размерной сетке продавца. Берите с большой скидкой на сайте.

В отзывах пишут:
  • Очень быстрая доставка. Прям порадовало. Крепкие, прошиты очень хорошо, мех нежный, приятный на ощупь. На свой 38 выбрала 39, мне подошли, но по сути маломерят. На узковатую ногу.
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Теплые домашние тапочки

Теплые носки

Помимо всего тела, необходимо еще и согревать ноги. Ведь, следуя поговоркам из детства, именно эта часть нашего тела всегда должна быть в тепле. Термобелье, благо, придумали и такое. Носки дешевые, но при этом качественные - стоит прикупить сразу несколько пар.

В отзывах пишут:
  • Хорошее качество
  • Быстрая доставка
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Теплые носки

Мужское термобелье с флисовой подкладкой

Комплект нижнего термобелья с флисовой подкладкой отлично подойдет для мотоцикла, велоспорта, катания на лыжах, альпинизма, кемпинга и пеших прогулок, легкой атлетики и активного отдыха. Данный комплект базового теплого нижнего белья должен быть в каждом мужском зимнем гардеробе. Специальная ткань сохранит тепло в холодных условиях, при этом обеспечит отличную мобильность и хорошее влагопоглощение. В нем вам будет комфортно на самых долгих прогулках! Заказывайте на сайте с функцией ускоренной доставки.

В отзывах пишут:
  • Пришло раньше срока на неделю, думал, будет толстое белье, а на деле оказалось очень тонким, флисовое, движений не стесняет. Очень хороший костюм, заменяет собой футболку, летнее нательное белье и зимнее нательное белье. Если активная работа — будет очень жарко. Ветром, конечно, ее хорошо продувает, всем советую к покупке. С продавцом не общался, так как не было необходимости.
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Мужское термобелье с флисовой подкладкой

Крутые тапочки с подогревом

Спасительная находка для всех, у кого мерзнут ноги. Просто подключите тапочки к ноутбуку, павербанку или розетке с USB-разъемом и работайте на балконе, в саду или прохладной комнате, забыв о холоде.

В отзывах пишут:
  • Валенки норм. Греют комфортно. Маломерки, максимум 40-й размер.
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Крутые тапочки с подогревом

Зимние брюки для мальчиков

Теплые брюки черного цвета из натурального хлопка с начесом для мальчика. В поясе — резинка, внизу — манжеты. По бокам удобные карманы. На коленях прострочены вытачки. Украшены принтом с изображением цифр. Эта детская одежда отвечает высочайшим стандартам качества и ожиданиям даже самых требовательных родителей, отдающих предпочтение только лучшим товарам. Заказывайте с ускоренной доставкой по России.

В отзывах пишут:
  • С момента оформления и до получения заказа прошло 12 дней. Получала в постамате «Пятерочки». Штанишки хлопковые на тонком флисе, на худого мальчика. На наш рост 103 см размер 110 — в самый раз, без особого запаса, так что брать нужно на размер больше (по совету продавца)! Покупала с промокодом Али, вышло выгодно!
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Зимние брюки для мальчиков

Креативные тапочки

Обувь — дорогой и очень полезный подарок. Но раз уж мы на AliExpress, то решили добавить нотку креатива и рассмотреть в качестве подарка из обувной категории — тапочки! Во-первых, выбрать можно какие угодно (кто вас увидит-то?)! Во-вторых, они крайне уютные и удобные. И это главные критерии для домашней обуви. В таких никогда не будет неудобно или холодно.

В отзывах пишут:
  • Подойдут только для дома. На подошве, помимо нескользящего покрытия, есть ткань.
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Креативные тапочки

Термобелье с начесом

Комплект классического мужского белья с начесом состоит из кофты и кальсон. Крайне эластичный, приятный в носке и не мешающий термообмену материал. Благодаря высокому содержанию хлопка белье прекрасно дышит. Одежда предназначена для средней активности при температуре от -5 до -20 градусов. Белье имеет анатомический крой и не стесняет движения в любых ситуациях. Заказывайте по ускоренной доставке прямиком из России.

В отзывах пишут:
  • Кто что пишет, но мужу понравилось белье. Теплое. Сидит на рост 170 с животиком отлично. В прошлом году брала в другом магазине. Оно было намного тоньше и холоднее. Пахло до стирки краской. После стирки отлично. Полностью соответствует фото и описанию.
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Термобелье с начесом

Утепленный жилет с подогревом Xiaomi

Легкий утепленный жилет с инфракрасным прогревом для мужчин и женщин от Xiaomi — идеальный союзник в любом путешествии. Комфортно сидит и дышит. Теплый жилет в стиле Casual — унисекс для повседневного ношения в городе. Подойдет как любителям активного отдыха на природе, так и для носки в плохо отапливаемом помещении. Жилет поможет улучшить микроциркуляцию тела и даже устранить местные боли и воспаления. Четыре зоны нагрева: спина (1), живот (2), шея (1). Не рекомендуется использовать высокую температуру в течение длительного времени, чтобы избежать ожогов. Заказывайте на сайте по хорошей цене.

В отзывах пишут:
  • Снизил оценку за задержку в доставке товара и нарушенную упаковку. Качество изготовления самого жилета без нареканий. Подогрев работает, но не уверен, что греют все зоны, лучше всего ощущается спина и шея. На размер 52-54 идеально подошел XXL.
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Утепленный жилет с подогревом Xiaomi

Модная женская теплая куртка

Утепленная женская теплая парка прямого силуэта отлично впишется в городской стиль, хорошо сочетается со спортивным и casual стилями. Проклеенные швы и дополнительная пропитка обеспечивают максимальную защиту от внешней влаги. Женственный силуэт и высокие защитные характеристики делают эту модель незаменимой в гардеробе для города. Женская зимняя парка рассчитана на минусовые температуры, но для зимней оттепели — то, что нужно. Лаконичный и элегантный дизайн. Цветовую палитру коллекции оценят девушки и женщины, выбирающие минималистичные и женственные вещи. На товар действует большая скидка.

В отзывах пишут:
  • Пальтишко люкс, чуть большевато, но не критично. Теплое, мягкое. Все, как на картинке, удовольствию нет предела! С продавцом не общалась, цена устроила. Рекомендую.
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Модная женская теплая куртка

Милая куртка с ушками

Легкая куртка с капюшоном с ушками будет очень мило смотреться на детях. Товар немного маломерит, учитывайте при заказе и выборе размера. Детская куртка с заклепками-пуговками из пластика хорошего качества, ровные швы, прочная молния. Заказывайте на сайте по ускоренной доставке с хорошей скидкой.

В отзывах пишут:
  • Куртка отличная, мягкая, легкая как облачко, надеюсь, что теплая, пока градусы не позволяют ее проверить. Заказывала на пару размеров больше, но не скажу, что слишком большая на ребёнке. Немного торчат нитки, но это мелочи. Своих денег стоит. Отправили быстро, и доставка была менее 14 дней.
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Милая куртка с ушками

Массажер с подогревом для автомобиля

Долгая дорога зимой - не самое веселое времяпровождение. Уставшей спине поможет специальный массажер с подогревом, который подключается прямо к прикуривателю. Товар в Россию доставляют ускоренно.

В отзывах пишут:
  • Быстро. Все работает. Это уже второй.
  • Массажер очень понравился, все настраивается, разобраться не сложно. Разная интенсивность вибрации, можно выбрать слабее, а можно сильнее. Я довольна.
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Массажер с подогревом для автомобиля

Куртка с подогревом

Отличная вещь для холодной погоды, особенно если вы любите подолгу гулять или просто проводите много времени на улице. Температуру подогрева можно регулировать. Есть быстрая доставка из России — покупка приедет к вам быстрее, чем за две недели.

В отзывах пишут:
  • Отличная куртка, легкая, пошита удобно и качественно, реально греет, подкладка из теплоотражающего материала! В такой можно и зимой на рыбалку, сверху только надеть что-нибудь ветро- и влагозащитное. Единственное к чему можно придраться, так это к тому, что кнопка включения зачем-то выведена на внешнюю сторону куртки, при этом она еще и светится, в темное время по улице ходить со светящейся блямбой на груди не совсем гуд, по мне, так ее надо размещать внутри на внутреннем кармане где USB-провод спрятан.
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Куртка с подогревом

Симпатичный мини-термос

Холода уже наступили, и отогреваться надо как на улице, так и в зданиях. Впрочем, дело не только в холодах. Банально очень удобно, когда с собой есть термос. Отлично заменит вредную газировку и прочие радости. Помимо содержимого, порадует ещё и яркий внешний вид.

В отзывах пишут:
  • Хорошо держит тепло.
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Симпатичный мини-термос

Утепленные кроссовки для женщин

Модные теплые кроссовки позволят вам классно выглядеть в любую погоду. В обуви на платформе можно не бояться луж и грязи, а для морозов выбирайте модель с мехом. Есть возможность покупки с доставкой из России, чтобы получить свои кроссовки в течение буквально нескольких дней!

В отзывах пишут:
  • Кроссовки очень крутые! Красивые, качественные, швы аккуратные. Реально немного согревают ноги. Опушка мягкая. Ощущения комфортные. Ещё и подарок положили — заколку, за это отдельное спасибо.
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Утепленные кроссовки для женщин

Классическая теплая мужская куртка

Классическая зимняя парка с искусственным мехом отлично подойдет для европейской зимы или несильных морозов. Стильный сдержанный дизайн, большие и удобные карманы, водонепроницаемый и ветрозащитный материал. А быстрая доставка “Плюс” гарантирует получение товара в кратчайшие сроки. В наличие есть разные цвета и большие размеры. 

В отзывах пишут:
  • Продавец перед отправкой уточнил рост, вес и в ответ посоветовал размер XL, согласился с его предложением. Доставка, как заявлено быстрая, менее 2-х недель! Размер подошел хорошо, вполне удобно. Меха в рукавах нет. Проверена от 0° до - 10°, достаточно комфортно, если утепляться под низ даже становится жарковато. Так что, хорошо даже на один простой слой одежды. Теплая, легкая в носке, отличная вещь!
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Классическая теплая мужская куртка

Натуральные монголки российского производства

Мужские натуральные монголки с замком на литой подошве. Мех из натуральной овчины. Удивительно легкие: 1400-1900 г (в зависимости от размера). Выдержат температуру до -25 градусов. Чтобы подобрать верно размер, вам необходимо замерить длину стельки на своей обуви и подобрать соответствующий размер по таблице на сайте. На товар действует хорошая скидка и ускоренная доставка из России.

В отзывах пишут:
  • Первое впечатление хорошее. Мех толстый по всему сапогу и на подошве. В комплекте лежат войлочные стельки. На свой размер, на ноге с запасом под толстый носок. Свободно, ногу не сдавливает — как и надо для зимней обуви. Штанина легко заправляется внутрь и не сдавливается. Осталось узнать, на сколько сезонов хватит.
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Натуральные монголки российского производства

Суперхит от Xiaomi – куртка c подогревом

У куртки стандартный принцип работы: нагревательные пластины, пух, работа от паурбэнка (выдерживает до 16 часов). Выглядит стильно. 

В отзывах пишут:
  • До минусовых температур подогрев  не нужен, а в минус 20 просто спасает
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Суперхит от Xiaomi – куртка c подогревом

Теплый мягкий плед с промокодом на скидку

Очень яркая и качественная находка! Плед выглядит по-настоящему дорого и отлично смотрится на кровати или диване в качестве покрывала. Продавец предлагает огромный выбор расцветок и ускоренную доставку.

В отзывах пишут:
  • Плед похож на стриженную норку или шиншиллу, очень мягкий и приятный. Размер соответствует описанию и подошёл идеально к кровати . Про качество товара хочу сказать, что прям неожиданно хорошее. Доставили за 6 дней. Советую к покупке .
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Теплый мягкий плед с промокодом на скидку

Шапка-капюшон

Многие заметили, что с каждой зимой будто становится холоднее. Утепляться нужно заранее, уже осенью. Для защиты от ветра и осадков, подобрали вам супер-аксессуар. Шапка-капюшон будет удобна не только лыжникам и сноубордистам, но и вообще всем. Прикроет не только голову и шею, но и нижнюю часть лица. Видно будет только глаза. Выглядит стильно, тем более что можно подобрать свой цвет из 13 в наличии.

В отзывах пишут:
  •  Доставка замедляется в России, хорошо, если придет через месяц (успеете до зимы)
  • Достаточно большой капюшон, выглядеть как головастик вы не будете
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Шапка-капюшон

Модный шарф

Однослойный шарф выполнен из акрила. Мягкий и теплый материал сохранит первоначальную форму даже после долгой носки. Гипоаллергенное волокно подойдет людям с чувствительной кожей, в том числе детям и будущим мамам. С этим шарфом вы точно произведете неизгладимое хорошее впечатление. Добавит красок в пасмурные осенние дни. Выбирайте из обширной цветовой гаммы на сайте. Размер изделия: 200 см в длину, 70 см в ширину.

В отзывах пишут:
  • Очень красивый, качественный палантин. Качество на высоте! Тонкий , шерстяной. Брала коралловый цвет. Приятный на ощупь.
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Модный шарф

Теплый шарф с принтом

Выбирайте этот шарф, если хотите выглядеть стильно и привлекательно! Данная модель является универсальным аксессуаром — теплый, уютный, с разными принтами и очень удобен для носки под и поверх любой верхней одежды. Сочетается как с курткой, так и с пальто. Заказывайте этот шарф за полцены на сайте.

В отзывах пишут:
  • Очень мягкий, шелковистая поверхность, хорошо обработаны края, теплый. Приятная вещь
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Теплый шарф с принтом

Вязаная шапка-бини

Шапка-бини — базовая модель для современного гардероба. Связанная из акриловых волокон шапка имеет плотную, качественную вязку и хорошую эластичность, поэтому подойдет для различных типов и размеров головы. Унисекс, подходит для мужчин и женщин. Классический дизайн всегда в моде и прекрасно будет сочетаться с различными нарядами. Выбирайте из множества оттенков на сайте с хорошей скидкой.

В отзывах пишут:
  • Акрил 100%, хорошо тянутся, на весну слишком теплые, на холодную осень и теплую зиму самое то. Цвета насыщенные, доставка 15 дней до Башкирии.
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Вязаная шапка-бини

Свитер с высоким воротником

Пуловер с длинным рукавом и высоким воротом. Минималистичный дизайн делает этот свитер универсальной вещью, которая отлично подходит для разных случаев. Мягкая водолазка прекрасно сидит, подчеркивая достоинства фигуры, и не стесняет движений. Базовый пуловер станет прекрасной основой ваших повседневных образов: носите с джинсами и ботинками на толстой подошве или с прямой юбкой и сапогами на каблуке. На данный товар действует хорошая скидка.

В отзывах пишут:
  • Заказ пришел быстро, качество отличное, очень мягкая и приятная к телу водолазка, на параметры 80/62/90 села очень хорошо, тянется. Буду заказывать еще.
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Свитер с высоким воротником

Оригинальные перчатки со зверями

Отличный пример того, что теплые вещи могут быть очень милыми. Пушистые, теплые и очень приятные перчатки из искусственного меха можно носить как с открытыми пальцами, так и в виде варежек. Оригинальности этому необходимому аксессуару добавляют милые расцветки и вышитые мордочки животных. 

В отзывах пишут:
  • Варежки классные, но на небольшую руку. Дочке очень понравились. Упаковка целая. Продавцу спасибо .Рекомендую.
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Оригинальные перчатки со зверями

Свободный вязаный свитер

Мягкий и уютный свитер оверсайз — неотъемлемая часть женского гардероба в осеннее и зимнее время. Изделие сочетает в себе тепло и практичность шерстяных тканей. Удобен в носке. Лацкан на молнии, длинный рукав. Свитер однотонного цвета легко сочетается с вашими брюками и обувью. Подходит для повседневной носки и вечеринок. На товар действует ускоренная доставка. Заказывайте с максимальной скидкой на сайте.

В отзывах пишут:
  • Свитер очень приятный, теплый, в то же время легкий, это удобно. Я искала такой. По качеству все устраивает, цвет соответствует фото товара. По размеру тоже все подошло: на S взяла размер S, сидит свободно. Заказала бы еще раз, было бы на выбор больше цветов.
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Свободный вязаный свитер

Мужской свитер на молнии

Мужской свитер на молнии отлично смотрится и с джинсами, и с класическими брюками. Нужный предмет одежды в мужском гардеробе. Флисовая подкладка, высокий воротник, длинные рукава. В прохладную погоду можно носить вместо ветровки или куртки. В нем вам будет комфортно в течение дня, чем бы вы ни занимались и куда бы вы ни отправились. Заказывайте на сайте за полцены.

В отзывах пишут:
  • Посылка пришла быстро. Меньше чем за 3 недели. Свитер очень крутой. В меру теплый и комфортный. Брал размер 3XXL. Посылкой доволен. Спасибо большое продавцу. Рекомендую продавца
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Мужской свитер на молнии
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