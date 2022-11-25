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25 ноября, источник: RT на русском

Грета Тунберг подала иск против Швеции из-за её политики по климату

Шведская экоактивистка Грета Тунберг и ещё более 600 человек подали иск против Швеции из-за её политики по климату.

Источник: AP 2022

Как сообщает РИА Новости, об этом она написала в своих соцсетях.

«Сегодня, в “чёрную пятницу”, — идеальный день, чтобы подать иск против государства за его недостаточную климатическую политику. Так мы и сделали. До встречи в суде!» — указала активистка.

По информации шведской газеты Dagens Nyheter, вместе с Тунберг иск подали более 600 детей и подростков из движения «Аврора».

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