25 ноября, источник: RT на русском
Грета Тунберг подала иск против Швеции из-за её политики по климату
Шведская экоактивистка Грета Тунберг и ещё более 600 человек подали иск против Швеции из-за её политики по климату.
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Как сообщает РИА Новости, об этом она написала в своих соцсетях.
«Сегодня, в “чёрную пятницу”, — идеальный день, чтобы подать иск против государства за его недостаточную климатическую политику. Так мы и сделали. До встречи в суде!» — указала активистка.
По информации шведской газеты Dagens Nyheter, вместе с Тунберг иск подали более 600 детей и подростков из движения «Аврора».