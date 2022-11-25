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25 ноября, источник: Новости Mail.ru

Ученые взломали шифр короля Испании спустя пять столетий

В нем правитель обеспокоен слухами о возможном политическом перевороте.

Источник: Phys.org

В 1547 году Карл V, император Священной Римской империи и король Испании, направил зашифрованное письмо своему послу во Франции, Жану де Сен-Морису, которое исследователи не могли прочитать на протяжении пяти столетий, пишет Phys.org. Послание все это время находилось в библиотечных архивах города Нанси (Франция).

И все же исследовательнице Сесиль Пьеро удалось его расшифровать с помощью компьютерной обработки. Выяснилось, что использованный императором «язык» состоял более чем из сотни символов. Некоторые обозначали целые слова, другие означали конкретные гласные, а третьи были бессмысленными — император добавил их, чтобы ввести потенциального противника в заблуждение при попытке расшифровать письмо.

Оказалось, что несмотря на подписанный тремя годами ранее мирный договор, отношения между Карлом V и Франциском I, королем Франции, оставляли желать лучшего, и в письме император выражал обеспокоенность слухами о готовящемся против него заговоре. Теперь ученые собираются расшифровать и другие письма Карла V, что позволит оценить его политический вклад в развитие Европы.

Недавно британцам представили новый королевский шифр Карла III, используемый на военной форме и почтовых ящиках после смерти Елизаветы II и вступления на престол ее сына.

Олеся Маевская

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