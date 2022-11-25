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25 ноября, источник: Новости Mail.ru

Вожак волчьей стаи получает свой статус из-за заражения паразитами

И чаще решается на рискованные действия.

Источник: Thomas Bonometti/CC0

Паразит Toxoplasma gondii, вызывающий токсоплазмоз и поражающий головной мозг, способен толкать своего хозяина на опасные действия. В случае насильственной гибели носителя он может распространиться на другие организмы. Новое исследование, опубликованное в журнале Communications Biology доказывает, что некоторым животным он помогает.

Ученые Университета Монтаны и сотрудники Йеллоустонского парка наблюдали за волками, живущими в заповеднике, на территориях, пересекающихся с ареалом пум. Эти кошачьи, как и многие другие, включая обычных кошек, — переносчики Toxoplasma gondii, отчего такое соседство ставит волков под угрозу инфицирования. Как и ожидалось, в тех частях заповедника, где плотность пум была выше, волки чаще страдали токсоплазмозом.

Авторы отметили, что заражение ведет к росту уровня дофамина и тестостерона и, соответственно, влияет на поведение — как половое, так и социальное. Исследуя поведение волков, ученые выяснили, что хозяева паразита чаще мигрируют и выдвигают свою кандидатуру на роль вожака стаи.

Изучение биообразцов волков показало, что среди особей, пораженных токсоплазмозом, вероятность стать «мигрантом» была в 11,69 раза выше, чем у здорового волка. В случае с вожаками стаи это соотношение было еще разительнее: у зараженного шансы на этот статус были в 46,06 раза выше, чем у неинфицированного животного. Авторы работы заключили, что рост уровня тестостерона у пораженных волков мог привести и к достижению ими более высокого социального статуса, и к их более высоким шансам быть выбранными самками во время полового отбора.

Увеличение уровня рискованности поведения достигало таких серьезных величин, что инфицированные самки почти догнали неинфицированных самцов по этому показателю, чего в норме не происходит. Здоровые самцы становились «мигрантами» с вероятностью в 50% в среднем в течение 21 месяца, инфицированные — за шесть месяцев, здоровые самки — 48 месяцев, а самки с токсоплазмозом — всего за 30 месяцев.

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