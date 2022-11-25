25 ноября, источник: Новости Mail.ru
Главные новости недели
Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест самых важных и ярких событий недели.
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Первый в истории ближневосточного региона чемпионат мира по футболу стартовал в Катаре. Для хозяев турнира матч открытия и первая игра в истории мировых первенств сложилась неважно: команда ничего не смогла противопоставить эквадорцам и проиграла со счетом 0:2 — прежде хозяева в дебютных матчах чемпионатов мира не проигрывали.
Но шоу удалось. Церемония открытия турнира прошла на 60-тысячном стадионе «Эль-Байт», который поразил многих гостей своей красотой. В их числе оказался и президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.
Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев одержал победу на прошедших выборах главы государства в республике. После подведения итогов он набрал 81,31% голосов избирателей, явка составила 69,44%. Инаугурация президента состоится 26 ноября.
Бывший глава республики Нурсултан Назарбаев первым поздравил Токаева и назвал его победу убедительной. После объявления результатов экзитполов Токаев заявил о необходимости кардинальных изменений в экономике страны.
Госдума приняла в третьем чтении законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и информации, способной вызвать желание сменить пол.
Документом вводится запрет пропаганды нетрадиционных отношений, педофилии, а также запрет на распространение информации об ЛГБТ в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино. Прописан и запрет призывов к смене пола среди подростков в интернете, СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисах, кино и рекламе.
За нарушение запрета пропаганды ЛГБТ будет грозить штраф от 50 000 до 400 000 ₽ для граждан, от 100 000 до 800 000 ₽ для должностных лиц, от 800 000 до 5 млн руб. или приостановление деятельности до 90 суток для юридических лиц.
Минфин США сделал ряд исключений из санкций в отношении нефти из России. Американские лица могут оказывать услуги, связанные с российской нефтью, при условии, что сырье закупается не дороже установленной границы. Ограничения на оказание вышеупомянутых услуг вступят в силу с 5 декабря. В ближайшее время минфин планирует выпустить руководство по реализации мер в отношении потолка цен на нефть из РФ.
Ранее страны «большой семерки» договорились ввести потолок цен на нефть из России. В ответ на это российский лидер Владимир Путин пригрозил полностью остановить поставки сырья из России в другие страны. По его мнению, Евросоюз сейчас находится не в том положении, чтобы диктовать свои условия.
Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент Путин объявил 24 февраля.
В Киеве и крупнейших городах Украины отключили электричество после ударов. По всей стране начались аварийные отключения электроэнергии. В Киеве нет не только света, но и воды, в Харькове остановило работу метро, Львов был полностью обесточен.
Вслед за Украиной об отключениях электричества, перебоях с водой и связью сообщили в Молдавии и Приднестровье. Вице-премьер и министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну заявил, что в стране повторилась ситуация, которая была 15 ноября, когда также отключалось электроснабжение после ракетных ударов по Украине. В тот день, как заявил украинский министр энергетики Герман Галущенко, был самый массированный обстрел территории страны с начала спецоперации.
Европарламент в ходе сессии в Страсбурге принял резолюцию, в которой Россия упоминается как «страна — спонсор терроризма». В документе утверждается, что «Россия совершает военную агрессию» в отношении Украины. Евродепутаты призвали усилить изоляцию Москвы, «сократить дипломатические контакты» и «завершить работу над девятым пакетом санкций» в отношении РФ. Текст документа опубликован на сайте этого консультативного органа.
Резолюции Европарламента не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер, однако широко используются в медийной и политической среде ЕС для продвижения и распространения конкретных политических позиций.
Автозавод «Москвич» возобновил работу
Столичный автомобильный завод «Москвич» возобновил работу. На предприятии стартовало серийное производство городского кроссовера «Москвич 3», продажи которого начнутся уже в декабре. Это компактный кроссовер длиной 4410 мм, шириной 1800 мм и высотой 1660 мм с колесной базой 2620 мм и просторным салоном с комфортабельными эргономичными сиденьями.
Серийную сборку открыли вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров и мэр Москвы Сергей Собянин. Министр уточнил, что в текущем году запускается не только крупноузловая сборка автомобиля «Москвич 3», но и производство электромобилей. Запуск полномасштабного производства на площадке «Москвича» обеспечит работой еще около 40 тысяч человек.
Напомним, в марте 2022 года французская компания «Рено» объявила о том, что закрывает московский автозавод и покидает российский рынок, а в мае передала предприятие правительству столицы. Вскоре после завершения сделки название завода изменили на «Москвич».
Гражданин Молдавии, блогер Некоглай (Николай Лебедев), который опубликовал пародию на российского военного, выдворен из России за миграционные нарушения. Блогер снял пародию на российского военнослужащего 138-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, дважды отбросившего гранаты, которые на него скидывал украинский беспилотник. Боец, находясь в окопе, отразил все атаки дрона, был ранен, прошел лечение и вернулся героем.
Пресненский суд 9 ноября признал блогера виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение миграционного законодательства), и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации путем принудительного перемещения. 11 ноября Московский городской суд признал это решение законным.
Министерство культуры РФ отказало кинокомпании «Лунапарк» в выдаче прокатного удостоверения на сериал «Монастырь». Как сообщили в ведомстве, «речь идет об оскорблении религиозных чувств верующих».
Цифровая премьера сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» с Анастасией Ивлеевой и Филиппом Янковским в главных ролях состоялась в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» 19 ноября.
По данным исследования портала «Работа.ру», в этом году компаний, которые платят премии, будет меньше, чем в прошлом. Тем не менее многие продолжат выплачивать тринадцатую зарплату, а в некоторых она даже вырастет. По данным сервиса, 37% опрошенных работодателей рассказали, что планируют выплачивать новогодние премии своим сотрудникам. Списки на поощрение составляют уже сейчас, а выплата премий начнется в начале декабря.
Ученые из Университета Мэриленда провели исследование, в ходе которого пришли к выводу, что кошек стоит держать дома. Выяснилось, что питомцы, взаимодействующие с окружающей средой, становятся переносчиками заболеваний наряду с дикими животными. Также они могут ухудшить местную экосистему.