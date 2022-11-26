Уехавшего из России стримера обвинили в «четырехслойной постиронии» о Сербии

Об этом блогер сообщил во время одной из прямых трансляций на YouTube.
«Это все трехслойная или четырехслойная постирония, в которой Илья застрял. Он уже не человек, а четырехслойная. Я думаю, что он уехал даже не из-за этого видео. А просто ему Сербия не понравилась. Он привык к Москве, ему нравится удобство», — уверен Хованский.
Сам Хованский подтвердил, что продолжает жить в Белграде. Он также пояснил, что Мэддисон преувеличил в своем посте, рассуждая о причинах отъезда. «Его никто вообще не беспокоил. Какие фанаты? Вот он говорит, что его пробили. Но это не Россия: тут не слиты эти базы», — добавил блогер.
21 ноября Мэддисон заявил, что покидает Сербию. Давыдов утверждал, что отъезд связан с русскоговорящими фанатами «Црвены Звезды».
Он утверждал, что футбольные болельщики якобы нашли его и вынудили уехать из страны за сравнение местных жителей с цыганами в одном из старых роликов.