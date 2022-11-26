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12:43 (мск), источник: Газета.Ру

Уехавшего из России стримера обвинили в «четырехслойной постиронии» о Сербии

Популярный российский блогер Юрий Хованский заявил, что его коллега, стример Илья «Maddyson» Давыдов уехал из Сербии не из-за гнева футбольных фанатов клуба «Црвена Звезда», как утверждал сам Мэддисон.

Источник: AP 2022

Об этом блогер сообщил во время одной из прямых трансляций на YouTube.

«Это все трехслойная или четырехслойная постирония, в которой Илья застрял. Он уже не человек, а четырехслойная. Я думаю, что он уехал даже не из-за этого видео. А просто ему Сербия не понравилась. Он привык к Москве, ему нравится удобство», — уверен Хованский.

Сам Хованский подтвердил, что продолжает жить в Белграде. Он также пояснил, что Мэддисон преувеличил в своем посте, рассуждая о причинах отъезда. «Его никто вообще не беспокоил. Какие фанаты? Вот он говорит, что его пробили. Но это не Россия: тут не слиты эти базы», — добавил блогер.

21 ноября Мэддисон заявил, что покидает Сербию. Давыдов утверждал, что отъезд связан с русскоговорящими фанатами «Црвены Звезды».

Он утверждал, что футбольные болельщики якобы нашли его и вынудили уехать из страны за сравнение местных жителей с цыганами в одном из старых роликов.

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