10:37 (мск), источник: Новости Mail.ru
День матери в России: история и традиции праздника
Вы знали, что символ этого праздника — незабудка?
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27 ноября в России традиционно празднуется День матери. Это, безусловно, очень важный праздник для каждой женщины, которая не понаслышке знает, что значит быть мамой.
Если человеку повезло, то у него есть мама, которую в этот день можно поздравить. А мы расскажем о том, как появился этот праздник, и что он представляет из себя сейчас.
В России День матери празднуется в последнее воскресенье ноября.
Вместе с этим, более 20-ти стран мира празднуют День матери во второе воскресенье мая. Международный День матери в 2022 году пришелся на 8 мая.
Многие считают, что День матери — молодой праздник, однако в международном формате ему уже более 100 лет. В 1907 году жительница США Анна Джервис из Западной Вирджинии предложила ввести праздник в честь мам. Ее собственная мама рано скончалась и девушка всеми силами пыталась так почтить ее честь. В 1910 году благодаря стараниям Анны в мире официально появился День матери. Сначала его отмечали только в США, но позже инициативная группа создала Международную ассоциацию Дня матери, чтобы распространить сведения об этом важном празднике по всему миру.
Первая попытка учредить День матери в России состоялась еще в 1915 году. Этот день пришелся на 1 декабря, но не закрепился в народном календаре. В 1990-е годы к идее создания Дня матери вернулись вновь. Инициатором стала Алевтина Апарина, депутат Государственной Думы РФ, член Комитета по делам женщин, семьи и молодежи. И в 1998 году президент Российской Федерации подписал указ об учреждении праздника, целью которого стало напоминание о важной роли матери в жизни каждого человека.
Главная традиция праздника — поздравлять мам и беременных женщин. В этот день в России проходит Всероссийская социальная акция «Мама, я тебя люблю!». Волонтеры раздают открытки, которые можно подарить маме, и незабудки, которую можно прикрепить на одежду. К слову, незабудка — основной символ праздника. Считается, что цветок символизирует постоянство, преданность и бескорыстную любовь — то, с чем более всего ассоциируется материнский образ.
В разных странах он приходится на разные даты:
В Египте День матери приходится на 21 марта;
В Белоруссии — 14 октября;
В Грузии — 3 марта;
В Армении — 7 апреля;
В Республике Казахстан день матери отмечается в третье воскресенье сентября;
В Киргизии — в третье воскресенье мая;
В Великобритании — в первое воскресенье марта;
В Греции — 9 мая;
В Польше — 26 мая.
Олеся Маевская